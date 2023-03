Arxiu - L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias @ep

L'alcaldable de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha ofert diàleg i col·laboració al comerç i la restauració de la ciutat davant de la "confrontació permanent que ha practicat al llarg de vuit anys i en què està còmoda (l'alcaldessa) Ada Colau i el seu Govern municipal.

Ho ha dit per esmorzar que Barcelona Oberta i el Gremi de Restauració organitzen amb els alcaldables a la capital catalana, juntament amb els presidents de les dues associacions, Gabriel Jené i Salva Vendrell, respectivament, informa la candidatura de Trias en un comunicat aquest dijous.

"Els únics que parlem malament de Barcelona som els barcelonins, hem perdut l'autoestima" , ha opinat Trias, que creu que cal actuar sobre la neteja perquè la ciutat està bruta i que cal lideratge perquè la percepció de la gent és que la ciutat és insegura, segons ell.

Ha reconegut que, si guanya, no podrà governar sol, però ha assegurat que no ho farà “amb gent que està en contra de l'activitat privada, que no entén que cal crear activitat econòmica per sortir de la pobresa”, en referència a els comuns.

Pel que fa a la taxa de terrasses, l'alcaldable de Junts creu que és "exagerada", ha advocat per canviar la confrontació per la col·laboració amb el sector i també per allargar els horaris d'obertura de bars i restaurants garantint el descans dels veïns.

Trias ha descartat que es pugui "revertir" l'actuació urbanística al carrer Consell de Cent, però sí que es podrà fer en alguns xamfrans de l'Eixample.

El candidat a l'alcaldia ha avisat que el debat sobre l'obertura dels comerços els dies festius ha de passar per "una gran negociació, en què també s'han de tenir en compte els eixos comercials".