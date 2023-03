Presentació del punt violeta mòbil / @CatPress

Davant l'escalada de violència i agressions sexuals que pateixen les dones, l'empresa de taxis FREE NOW ha decidit agafar cartes a l'assumpte. L'empresa posarà en marxa la iniciativa del 'punt violeta mòbil', és a dir, els i les taxistes de la ciutat comtal rebran una formació per saber com actuar en cas que presenciïn alguna agressió sexual o alguna dona els demani ajuda en percebre una amenaça.

L'acte de presentació el van dur a terme dimecres passat la directora general a Espanya Isabel García Frontera , la presidenta executiva de 50&50 GL Gloria Lomana i l'experta en igualtat, diversitat i sostenibilitat Audith Zapata Navarro. La iniciativa es va concebre després d'analitzar les conclusions extretes de l'informe 'Observatori de la Dona Taxista' , desenvolupat el març del 2023, que va revelar que la meitat dels taxistes de FREE NOW han percebut un augment en la precaució de les dones a l'hora de arribar soles a casa davant l'augment de la violència de gènere a Espanya.

Lomana ha afirmat que "el respecte a la dignitat de les dones, el seu tracte en igualtat és una causa justa que no els concerneix únicament a elles, sinó que interpel·la tota la societat perquè cimenta una convivència solidària i col·laborativa".

Per dur a terme aquesta iniciativa, es posarà a disposició la formació necessària perquè els més de 4000 taxistes que operen amb aquesta aplicació puguin convertir el vehicle en punt violeta.

Quan s'adhereixin a la iniciativa, els conductors hauran de superar satisfactòriament un curs de formació per a la gestió adequada de situacions tan delicades com l'assetjament o agressió per motius de gènere.

Aquest curs, impartit per una consultora especialitzada en matèria de gènere, anirà complementat per un protocol d'actuació on s'expliquen els passos que han de seguir segons la gravetat de la situació, que està alineat amb el protocol que va presentar el Ministeri d'Igualtat: “ Aquesta iniciativa valenta i solidària evidencia el compromís de FREE NOW amb la inclusió de la diversitat i la igualtat entre dones i homes. És admirar i agrair que les corporacions també s'uneixin i col·laborin en la lluita per aconseguir una societat lliure de violència contra les dones.”, va apuntar Audith.

Isabel García Frontera també va anunciar l'inici d'una ronda de contactes amb les diferents forces polítiques amb representació al consistori barceloní i amb els responsables autonòmics i nacionals d'igualtat i feminismes perquè, en paraules de la directora general de la companyia a Espanya, “ho que aquí avui presentem significa fer un pas més cap a la fi de la violència contra les dones i suposa consolidar els fonaments de la societat del demà ; una societat en què el gènere no condicioni, sinó complementi. Una societat més segura, igualitària i inclusiva que hem de construir de la mà les empreses, el teixit associatiu i les administracions públiques”.

Aquesta iniciativa no es limita tan sols a FREENOW, sinó que animen que la resta de plataformes s'adhereixin també per sumar el seu granet de sorra.