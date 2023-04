Veïns manifestant-se - CatalunyaPress

Veïns del Poblenou s'han manifestat aquest divendres a la Plaça Glòries contra l'eliminació de places de pàrquing al carrer Perú, emmarcada al Projecte de Pacificació d'aquesta travessia aprovat per l'Ajuntament de Barcelona. A més, han convocat a la ciutadania a una manifestació el próxim 6 d'abril a la intersecció de carrer Gran Via amb Selva de Mar.

Els veïns denuncien que és una decisió "unilateral" que no ha comptat amb la seva opinió.

Quan els operaris comencin a ampliar un tram de vorera, se sortiran 35 estacionaments a l'entorn de l'Escola Brasil -un col·legi públic de la zona- i 95 més al llarg del carrer del Perú.

Pancarta demanant la paralització de les obres - CatalunyaPress

Els veïns volen que no es tregui ni una plaça d?aparcament de la zona, on ja és complicat aparcar. Les protestes han obligat el consistori a paralitzar les obres, i afirma que es reunirà amb els veïns i amb la comunitat educativa de l'Escola Brasil per intentar arribar a un acord i reprendre els treballs.

Segons l'Ajuntament, la pacificació d'aquest carrer forma part de l'aposta del govern municipal per pacificar els entorns escolars reduint espai per al vehicle privat.