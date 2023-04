TMB / @EP

El president de Renfe, Raül Blanco, i la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, han firmat un acord de col·laboració per integrar la contractació dels serveis turístics de TMB a la plataforma de mobilitat dōcō, impulsada per Renfe.

Els usuaris de dōcō podran adquirir el títol unipersonal “Hola Barcelona Travel Card”, que et permet utilitzar tants cops com desitgis, dins de la zona 1, les línies de metro i bus de TMB, el ferrocarril (FGC), el funicular de Montjuïc (TMB), el tramvia i els trens de Rodalies de Catalunya (Renfe). Aquest abonament pensat per a turistes, inclou a més l’anada i tornada des de l’aeroport al centre de la ciutat en metro. A més, a l’acord per a aquesta integració de dōcō també s’inclouen els títols de servei de Bus Turístic, Night Tour Bus i Night Tour Christmas Lights. D’aquesta forma, TMB amplia la seva capacitat de comercialització dels serveis d’‘Hola Barcelona’.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat que “l’acord suposa una via més per arribar als usuaris potencials de l’’Hola Barcelona’ i permetre’ls tenir una experiència de mobilitat més satisfactòria durant el temps que visitin la nostra ciutat”.

Per incorporar els serveis de TMB a dōcō, ambdues entitats estan treballant de manera conjunta per integrar-hi els processos comercials, operatius i tecnològics, així com el suport d’atenció al client, per acompanyar els usuaris en les fases de cerca, planificació, reserva, compra i postvenda dels serveis.

Transports Metropolitans de Barcelona se suma al conjunt de companyies com Bolt, Cooltra, Karhoo, Movitaxi i Reby, que, juntament amb l’oferta de Renfe Viajeros, formen part de l’aplicació dōcō. Totes aquestes entitats permeten oferir un servei de planificació, reserva, compra, seguiment del viatge i pagament directament des de l’aplicació de dōcō, per oferir la millor experiència possible, adaptant-se a les necessitats de totes les persones perquè viatgin on i com vulguin. El caràcter escalable de la plataforma permet anar incorporant-hi nous partners per ampliar-ne la cobertura disponible, aspirant a proporcionar la màxima oferta possible de serveis de mobilitat a totes les persones.

Renfe i TMB, els principals operadors de servei públic de Barcelona, pretenen amb aquesta col·laboració oferir noves oportunitats per als usuaris d’ambdós serveis, així com per als turistes tant nacionals com internacionals que visiten Catalunya.

VIATJAR ON I COM VULGUIS

dōcō és la plataforma de mobilitat com a servei de Renfe, l’objectiu de la qual és transformar la mobilitat a nivell nacional, oferint una experiència porta a porta que integra tots els operadors públics i privats que vulguin formar part del projecte. Es tracta d’una plataforma oberta i inclusiva, única a nivell nacional pel nivell de complexitat de les integracions realitzades i l’àmbit de cobertura pel que fa a operadors de transport.