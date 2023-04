Celler / Freepik

Un celler centenari com és Ca'l Pep, situat al barri de Gràcia, està en perill de desaparèixer a causa de les dures condicions que l' Ajuntament li exigeix complir per continuar operant. La seva història es remunta als anys 30, quan Pep Barberan, veí de Gràcia, va obrir un dels bars que s'acabaria convertint amb el temps en un dels més mítics del barri. Amb el temps, va passar de servir vi i gel a cafès, menjars, entrepans, etc.

Tot i això, en els últims anys es va destapar la caixa de Pandora amb les queixes d'una veïna: primer per les olors i després pel soroll . Això va provocar que comencessin a inspeccionar el local i que haguessin d'insonoritzar-lo per evitar que se superessin els decibels permesos, amb el desemborsament econòmic que comportava aquesta acció.

Tot i això, no van evitar l'ordre de tancament, amb data prevista per a la setmana passada. Per a la seva fortuna, un recurs del seu advocat n'ha permès l'ajornament.

A més, els propietaris es queixen que no els permeten utilitzar la meitat de la superfície com a celler, sinó que l'hauran de destinar a l'emmagatzematge. D'aquesta manera, passen a poder albergar 50 persones a 18, de manera que implica a nivell de facturació.

L'actual hereva del local esperava més comprensió per part de l'ajuntament de Barcelona davant d'un bar gairebé centenari, però no ha estat així. De moment, Ca'l Pep s'ha deslliurat del tancament, però faltarà veure quina és la resolució final.