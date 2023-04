Bunkers del Carmel / Wikipedia Commons

La zona dels búnquers del Carmel és una de les destinacions turístiques per excel·lència dels joves que vénen a Barcelona. Les vistes magnífiques de la ciutat comtal es barregen amb el bon temps i el sol, i el resultat acostuma a ser la massificació de turistes que s'acosten per gaudir de les vistes, en el millor dels casos, o bé per beure alcohol i fer festes, en el pitjor.

Aquesta situació no és nova, sinó que es dóna des de fa uns quants anys i han portat l'Ajuntament de Barcelona a prendre mesures. Fa un parell d'anys es va prendre la decisió de col·locar tanques al voltant de la muntanya i tancar-la a la nit amb l'objectiu de frenar l'impacte que produeix a la vida dels veïns del Carmel.

Tot i això, aquestes tanques segueixen en construcció, per la qual cosa els turistes segueixen apropant-se al paratge per gaudir de l'atracció turística. Tanta gent es forma que aquest cap de setmana passat, la Guàrdia Urbana va haver de desallotjar els búnquers davant la immensa quantitat de gent que hi havia, posant en risc la integritat d'aquests.

El problema és que encara som a l'abril. Ni tan sols són mesos d'estiu en què l'afluència de turistes augmenta de manera considerable, molts d'ells amb la visita als búnquers com a part de la llista de "coses que no us podeu perdre de Barcelona".

Davant d'aquest panorama, la Guàrdia Urbana ha hagut de doblegar el dispositiu policial per evitar aglomeracions i controlar l'afluència de visitants aquest cap de setmana passat. I, repetim, encara som a l'abril.

L'únic que poden fer els agents policials de moment és desallotjar la zona i tancar les seves vies d'accés , en espera que finalitzin les obres de la tanca, previsiblement al maig.

ELS VEÏNS, FARTS

El problema de la massificació turística no afecta tan sols els carrers adjacents de la zona, sinó tot el barri. Tot i això, els que més a prop estan són els que més pateixen el soroll, la marea contínua de persones que pugen, la festa, l'alcohol les baralles... No és estrany que es puguin llegir diverses pintades de "Tourist go home".

Tot i això, els problemes es traslladen també a la resta del barri del Carmel. Montserrat Montero Santín, presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del Carmel, explica a CatalunyaPress que un dels efectes col·laterals s'està instal·lant a la vivenda. "Hi ha gent a qui venç el contracte de lloguer i els propietaris no els renoven perquè estan pensant a fer un Airbnb", lamenta Monsterrat.

De rebot, el preu de l'habitatge s'ha encarit a tot el barri, un problema comú cada cop que es massifica i entren en acció els pisos turístics. Aquesta problemàtica ja és més que coneguda a tot Barcelona.

Un altre dels problemes més destacables és el col·lapse als carrers. Sense anar més lluny, la presidenta de l'Associació de Veïns destaca que el cap de setmana passat van haver de tallar alguns carrers per limitar l'accés de taxis i cotxes als búnquers. "Com que no podien anar per altres carrers, van col·lapsar Conca de Tremp, que és un lloc d'accés per on pugen els autobusos. Si es col·lapsa aquest carrer, es col·lapsa la resta del barri", denuncia Montero Santín.

Aquesta problemàtica té difícil solució a hores d'ara. "Ho podrien haver parat al seu moment, però no ho van fer i ara toca patir-ne les conseqüències", lamenta la presidenta. Falta veure com estarà la situació una vegada instal·lin les tanques, però el que és clar és que el problema ja ha arribat massa lluny, i els veïns són els que han de patir-ho.