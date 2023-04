Un operari municipal. Foto: Ai. de Barcelona

A causa de la situació d'excepcionalitat per la sequera, la neteja dels carrers, places i espais públics de Barcelona es duu a terme amb aigua freàtica . Per facilitar-ho, l'Ajuntament ha explicat que desplega una xarxa de 26 punts de subministrament amb camions cisterna que complementa els 25 hidrants que hi ha en funcionament de manera habitual .

L'ampliació de la xarxa es farà amb 22 camions cisterna (14 en torn de matí, 5 en torn de tarda i 3 en torn de nit), que es desplaçaran per les 26 ubicacions determinades des d'on proveiran vehicles més petits, que no tenen tanta capacitat de desplaçar-se fins a l'hidrant.

En concret, carregaran d'aigua freàtica 239 vehicles de neteja, que treballen en carrers petits o en serveis específics com la neteja dels voltants dels contenidors o de taques i pintades, i 57 de parcs i jardins, encarregats del reg de supervivència d'arbres i plantes arbustives.