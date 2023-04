Un noi amb una bandera amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Foto: Europa Press

"Condemnem l'agressió homòfoba patida per dos homes a la via pública de Barcelona. Restem a disposició de les víctimes. Amb aquesta ja són 47 incidències registrades a la ciutat". Amb aquest missatge a Twitter resumia, l'Observatori contra l'Homofòbia, la situació d'atacs que està patint les persones LGTBI a la capital de Catalunya en aquest 2022.

Si es miren les dades respecte del mateix període de l'any passat, l'Observatori apunta que li consten un 20% més de denúncies.

L'episodi més recent es remunta a mitjans del mes passat, quan un jove va increpar una parella quan passejava pel centre de la ciutat amb insults homòfobs i també els va agredir amb una navalla. El cas ha estat resolt pels Mossos, que el passat dilluns 3 d'abril van arrestar el responsable d'aquest atac, un home que no tenia antecedents.

Per desgràcia, cada cop és més habitual llegir i sentir episodis d'aquesta mena... però segons les dades policials, el 2022 a la ciutat es van denunciar 102 agressions, físiques o verbals, a persones del col·lectiu. L'Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí, en aquest ordre, van ser els districtes on van denunciar-se més casos entre gener i desembre de l'any passat.

D'aquesta manera, quan només han transcorregut poc més de tres mesos de l'any (un terç), Guàrdia Urbana, Mossos i el mateix Observatori ja apunten que les xifres ja freguen a la meitat del total dels 12 mesos de 2022.

L'any va començar amb una agressió en l'interior d'un tren que circulava per plaça de Catalunya i a mesura que han anat passant els mesos s'han anat donant més casos a Barcelona, tot i que també se'n registren en altres municipis i ciutats de Catalunya.

Aquest 2023, de nou, s'observa com la tendència a l'alça de les agressions, siguin del tipus que siguin, arriben a xifres més altes en moments més matiners de l'any. Cal tenir en compte que, a partir de la primavera, en el conjunt de la ciutat (i també de Catalunya) se celebraran actes multitudinaris, com festes majors, on cal activar protocols per evitar agressions, tant a dones com a membres del col·lectiu LGTBI.

MÉS DENÚNCIES

Tot i que aquest augment de casos és quelcom que ha de fer-nos reflexionar com a societat (i també a la classe política, perquè prenguin les mesures que corresponguin), el que també és cert és que amb el pas dels anys ha augmentat el nombre de denúncies interposades davant aquests fets.

No és que en anys anteriors el nombre d'agressions fos menor (cosa que també és difícil de comprovar), sinó que el nombre de denúncies era molt inferior al que és actualment.

Per això, l'Observatori convida a fer-ho (i ha habilitat un portal específic al seu portal web), tot i que el que l'entitat fa és "purament estadístic", encara que demana a les persones que decideixin fer-los arribar els seus casos si tenen part mèdic de les lesions i si han interposat una denúncia davant algun cos policial, sigui d'àmbit local, com la Guàrdia Urbana en el cas de Barcelona, català, com els Mossos d'Esquadra o d'àmbit estatal, com la Policia Nacional.