Barcelona / Pixabay

Barcelona és una de les ciutats europees que rep més visitants. La seva arquitectura i història, el bon temps i el menjar el converteixen en un dels punts de pelegrinatge per als turistes. Tot i això, sembla que qui vulgui venir durant la Setmana Santa haurà de fer un desemborsament important per afrontar els alts preus dels hotels . Segons un estudi del proveïdor d'intel·ligència de viatges Mariban, el preu creixerà un 43% als hotels de tres estrelles, un 21% als de quatre i un 10% als de cinc.

Més enllà de Barcelona, també hi ha altres ciutats europees que han augmentat els preus en uns percentatges similars, com ara Brussel·les o Roma, entre un 30% i un 33% de mitjana. D'altra banda, l'increment en altres ciutats com Madrid és molt menor, sobre el 5% als hotels de tres estrelles i un 6% als de quatre, mentre que puja un 18% els que tenen cinc estrelles.

El panorama a Europa és homogeni pel que fa als preus d'hotels. L'estudi només pronostica una baixada a Zagreb, Varsòvia i Tirana. A Tirana, per exemple, els turistes poden trobar habitacions a hotels de tres estrelles per 50 euros i en un de cinc estrelles per 129 euros.

Pel que fa als hotels de quatre i cinc estrelles, els preus han augmentat a Brussel·les, la ciutat que més puja els preus dels hotels de quatre estrelles, amb un increment del 34%, mentre que en el cas dels hotels de cinc estrelles , París ocupa la primera posició en el rànquing. Els hotels de luxe de la capital francesa han pujat un 30% de mitjana respecte a la Setmana Santa passada, amb preus que superen els 756 euros la reserva d'una habitació.

En general, s'observa un augment significatiu en els preus d'hotels a totes les ciutats de l'estudi, excepte a Budapest i Tirana, que es mantenen estables. Cal destacar que aquests increments superen la taxa d'inflació anual.