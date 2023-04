Els preus dels pisos de lloguer a Barcelona no deixen de pujar, provocant que molts barcelonins es vegin obligats a abandonar la ciutat per poder tenir un habitatge digne. Segons les últimes dades publicades per Idealista , els preus són un 19,1% més cars que fa un any, i cada vegada es veuen més ofertes de lloguer que semblen impensables en un país on el salari mínim interprofessional és de 1.050 euros al mes.

És el cas del pis que us mostrem avui , ofert per la immobiliària Area Casa a Idealista, un cinquè sense ascensor i amb unes dimensions de 25 metres quadrats situat al barri Gòtic, pel qual demanen ni més ni menys que 1.600 euros al mes.

Captura de pantalla d'idealista

Segons afirmen a l'anunci, el pis té una superfície útil de 25 metres quadrats, 1 habitació, un bany, aire condicionat, cuina i menjador - la cuina, el menjador i l'habitació estan fusionats al mateix espai-.

Captura de pantalla d'idealista

A més, qui vulgui llogar aquest pis haurà de pagar una fiança de 500 euros si és per a un lloguer menor de 6 mesos i 1.260 euros si és un lloguer més gran de 6 mesos.

Al vostre judici us deixem: Oferta justa o robatori? Amb el lliure mercat ens hem topat.