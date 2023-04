Foto: Arrels Fundació

Bancs individuals (o amb elements que eviten que algú es pugui tombar), broquetes a terra, boles de formigó, barrots, ampits de finestres inclinats... Són alguns exemples d' arquitectura hostil, elements que s'incorporen a algunes parts dels carrers, places i altres punts de ciutats i que suposen que les persones sense sostre puguin descansar.

La Fundació Arrels ha denunciat que, actualment, té comptabilitzats més de 600 d'aquests elements , la immensa majoria dels quals són a Barcelona , encara que també adverteixen de la seva presència a alguns municipis de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, entre d'altres.

De fet, aquesta entitat sense ànim de lucre ha publicat, a la seva pàgina web, un mapa interactiu (que podeu consultar en aquesta notícia) que assenyala els punts on els consta que hi ha algun d'aquests elements d'arquitectura hostil. Arrels sol·licita la col·laboració ciutadana per continuar llistant els punts d'aquests elements que "vulneren els drets de les persones sense llar".

MÉS PROBLEMES PER A LES PERSONES QUE NO TENEN RECURSOS

La presència de tots aquests elements és una "dificultat afegida" a la vida diària de les persones més vulnerables, les que estan vivint al carrer. Arrels apunta que suposa "un risc afegit", i apunta que generen "estrès i ansietat" unes persones "que ja tenen por" i que han de lluitar amb la sensació de rebuig que tenen per part de la societat.

"Per a una persona que dorm al carrer és desagradable veure que posen punxes al lloc on intenta dormir", va explicar una persona sense sostre a Arrels.

A més, l'entitat sense ànim de lucre afirma que és "una vulneració de drets" a aquestes persones, ja que l'única cosa que busquen és "un espai segur on protegir-se i sentir-se protegits". De la mateixa manera, Arrels apunta que complica la feina dels voluntaris que, anualment, recorren Barcelona fent el recompte de les persones que dormen diàriament al carrer.

Arrels també assegura que aquests elements "criminalitzen les persones", que no estan en aquesta situació per desig, sinó "perquè no tenen un lloc on viure".

Foto: Twitter (@labcninvisible)

Per acabar, l'entitat assegura que aquests elements no actuen sobre les causes (en origen haurien de servir per evitar el vandalisme del mobiliari urbà i de l'espai públic) i que, a més, "fan invisible una problemàtica social".

SOLUCIONS PROPOSTES

Davant d'aquestes problemàtiques, Arrels proposa que tots els agents implicats facin "el possible perquè les ciutats siguin amables i compromeses", canviant "pinxos i pilones per albergs". De fet, els dirigents de l'organització insten els partits a "apostar per incloure solucions al sensellarisme als seus programes electorals".

De la mateixa manera, apunten que cal "la sensibilització per trencar prejudicis" i "la implicació de la ciutadania, que ha de reclamar també solucions a les administracions". Arrels vol fer servir la força que tenen les xarxes socials i, usant etiquetes com #FemCiutatsInclusives a Twitter i Instagram i eines com el mapa col·laboratiu, construir entorns en què ningú se senti desplaçat.

L'entitat acaba reflexionant que el seu desig és "que les persones sense llar puguin fer servir l'espai públic igual que ho fa qualsevol ciutadà" i es mostra convençuda que, encara que no sigui senzill, arribar a un punt on ningú hagi de dormir a la carrer és possible.