Un grup d'uns cent veïns del districte de Sant Martí, a Barcelona , específicament de la, han portat a terme una protesta aquest dijous al voltant de les 18.00 hores. La manifestació va consistir en un bloqueig dels laterals de la Gran Via amb l'objectiu d'exigir a l'ajuntament que no elimini places d'aparcament a la zona . L'acte va tenir lloc a prop del carrer Selva de Mar i va durar uns quants minuts. És important destacar que la protesta va coincidir amb l'operació sortida de Setmana Santa , però, la mobilitat era baixa pel fet que molts vehicles havien anticipat la seva sortida de la ciutat. La Guàrdia Urbana va prendre mesures per minimitzar l'afectació del trànsit a la zona, desviant els conductors cap a altres rutes.

Els veïns que es van manifestar han expressat la preocupació pels possibles problemes d'aparcament que podrien sorgir en cas que l'ajuntament de Sant Martí persisteixi en un pla de reforma a la zona. Segons les declaracions d'alguns manifestants, el pla implica l' eliminació d'almenys 100 places d'aparcament per ampliar les voreres . A més, s'espera que en els mesos vinents s'eliminin més de 800 places addicionals per crear un carril exclusiu per a autobusos i un altre per a bicicletes en tots dos sentits.

Els manifestants han criticat l'alcaldessa Ada Colau i el seu govern, que acusen de no haver mantingut un diàleg amb ells i d'intentar imposar les obres a la zona . Segons els residents, el govern local ha ignorat les seves preocupacions i ha decidit tirar endavant el projecte sense considerar les seves opinions . Cal destacar que la remodelació de la zona estava programada per començar a finals de febrer, específicament als voltants de l' escola Brasil . Tot i això, l'ajuntament va decidir posposar les obres davant la mobilització dels veïns, que es van presentar a la zona d'aparcament gratuït per impedir que els treballadors iniciessin els treballs d'eliminació de places. Ara com ara, l'ajuntament ha suspès les obres i no ha fixat una data per començar .

Els manifestants han anunciat que continuaran amb les seves mobilitzacions en cas que el govern de Colau no atengui les seves demandes . A més, han cridat els partits polítics a escoltar les seves reivindicacions , especialment amb vista a les eleccions municipals que es duran a terme el pròxim 28 de maig.