Els comerciants de Barcelona demanen al pròxim govern que surti de les eleccions municipals del maig "diàleg efectiu i real " i planificar la mobilitat de manera ordenada perquè no afecti l'activitat econòmica.

Les associacions Barcelona Comerç i Barcelona Oberta han coincidit a apostar per la col·laboració publicoprivada, "una bona eina", i mantenir una relació constant amb l'administració per preservar el comerç, a més d'una promoció continuada.

El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig , ha valorat que l'actuació en aquest mandat municipal ha estat desigual : “Decisions i actuacions que han funcionat en alguns eixos no ho han fet en altres, i viceversa”, per la qual cosa ha apostat textualment per aplicar cirurgia fina.

Defensa apostar per una mobilitat més sostenible, però no es pot "fer fora al vehicle privat sense abans crear els recursos" que assegurin que es podrà continuar arribant a la ciutat o moure's per ella i també que no s'afecta l'activitat econòmica.

"Barcelona té un sistema de mobilitat complicat i cada cop ho serà més; per tant, la gent no es desplaçarà de barri a barri per comprar" , segons Pròsper, i ha advertit que el comerç cèntric pot perdre poder d'atracció perquè creu que només dependrà del turisme.

A més, ha reclamat més agilitat administrativa i regular les àrees comercials de les estacions de Sants i la Sagrera, com les de l'Aeroport de Barcelona , amb accés restringit als viatgers : ha dit que a Barcelona hi ha moltíssim comerç” i, just a les dues zones , sobren també centres comercials".

"MENYS SUPORT"



Pel que fa a Barcelona Oberta , ha afirmat: "Hem trobat a faltar suport i diàleg en altres àrees clau per al comerç, com pot ser l'urbanisme. La nostra entitat sempre ha estat disposada a parlar des de la col·laboració publicoprivada i en molts casos ens ha faltat tenir aquesta oportunitat”.

Tot i això, ha destacat el "diàleg productiu" respecte a l'àrea de promoció econòmica i seguretat, que ha desembocat en una millor col·laboració publicoprivada, ha dit textualment.

L'associació considera que el comerç "s'està recuperant força bé de la pandèmia" , a excepció del districte de Ciutat Vella , on creuen que s'han instal·lat comerços amb poc valor afegit que resten atractiu a la zona, per la qual cosa demanen un pla estratègic integral que reverteixi la situació.

HORARIS COMERCIALS



Pel que fa a l' ampliació dels horaris perquè els comerços puguin obrir diumenges i festius de 12 a 20 hores, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, a zones turístiques de la ciutat, el president de Barcelona Comerç ha demanat a l'Ajuntament més indicadors per poder valorar realment els resultats i “a qui beneficia aquesta mesura, si al comerç local o només a les grans marques”.

I Barcelona Oberta ha apostat per mantenir l'acord aquest any perquè considera que la ciutat requereix uns horaris a l'alçada, amb obertura des de la primavera fins a la tardor: "No té cap sentit que les botigues estiguin tancades per Setmana Santa".

Sobre el pla d'usos de l'Eixample , Barcelona Comerç ha destacat que el pla permet combinar botigues i lleure, i ho considera "una bona eina per acabar amb el monocultiu", mentre que Barcelona Oberta no està d'acord amb la proposta final. que espera que es revisi d'aquí a un any.