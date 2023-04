L'Ajuntament de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions de fins a 8.000 euros per a cada empresa que contracti nou personal, i tindran prioritat els joves, les dones, els més grans de 45 anys, les persones a l'atur per llarg temps i aquelles en situació de risc social. | @EP

L' Ajuntament de Barcelona destinarà dos milions d'euros a fomentar la contractació d'unes 300 persones , especialment aquelles amb dificultats d'inserció al mercat laboral , ha informat aquest dilluns en un comunicat.

Per això, ha obert una nova convocatòria de subvencions de fins a 8.000 euros per a cada empresa que contracti nou personal, i tindran prioritat els joves, les dones, els més grans de 45 anys, les persones a l'atur per llarg temps i aquelles en situació de risc social .

Les empreses que demanin aquest ajut podran presentar la sol·licitud a partir del 10 de maig i fins al 3 de novembre de 2023, i són "d'especial interès" les empreses vinculades a la indústria 4.0 com a indústries creatives i d'economia verda i circular, entre altres.