Banyistes en una platja de Barcelona. Foto: Aj. de Barcelona

Coincidint amb el mes d'abril s'ha posat en marxa la temporada de platja a la ciutat de Barcelona. Igual que passa en moltes altres localitats i municipis, la situació de sequera que viu Catalunya serà protagonista d'algunes de les restriccions que s'aplicaran.

Per exemple, ja funcionen tant els lavabos com les dutxes públiques, però a causa de la declaració d’estat d’excepcionalitat per sequera només estarà en funcionament una sola dutxa per platja.

Els caps de setmana dels mesos d'abril i maig es consideren temporada mitjana, igual que ho seran els últims dies d'estiu, entre el 18 i el 25 de setembre. A finals de maig es posarà en marxa la temporada alta.

SENSE FUM

El que no ha canviat respecte de l'any 2022 és que no es podrà fumar en aquests espais. De fet, l'Ajuntament apunta que "es consolida la prohibició de fumar i consumir productes que alliberin nicotina. L'objectiu és preservar la salut de les persones i mantenir net l'espai".

Defensen aquesta decisió en el dret que tenen els ciutadans a gaudir d'un espai net i lliure de fum i dels residus de les burilles.

ES REGULA LA PRÀCTICA ESPORTIVA

Les platges de Barcelona també són conegudes per ser un lloc molt indicat per a la pràctica esportiva. El passat mes de gener es van aprovar regulacions, destinades també a garantir que hi hagi espai per a banyistes i persones que vulguin prendre el sol i per a d'altres que vulguin fer esport.

Segons expliquen des del consitori, es podrà practicar esport lliurement a les 6 zones habilitades a les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Bogatell, sense cap limitació horària.

Joves juguen a vòlei platja. Foto: Aj. de Barcelona

Per altra banda, a les 7 pistes habilitades en altres platges (amb permís previ i horari tancat) també es podran practicar altres disciplines.

De la mateixa manera, la pràctica d'esports d'aigua, com surf, paddlesurf i windsurf, es permet durant tot l’any. Encara que hi hagi bandera vermella, està permesa la pràctica del surf en situació de prealerta i alerta del Pla bàsic d’emergència municipal per mal estat de la mar (PAEM), amb la responsabilitat corrent a càrrec dels practicants.

Pel que fa a la pesca recreativa, també es delimita una zona perimetrada a la Barceloneta, entre les 7 i les 9 de la tarda. A la resta de platges, la pesca es pot practicar lliurement entre les 9 de la nit i les 10 del matí.

LA PLATJA PER A GOSSOS, MÉS GRAN

Per últim, també s'ha anunciat l'ampliació de la platja de gossos, que aquest 2023 passa a ser un 20% més gran. Com és habitual, estarà habilitada a la zona nord de la platja de Llevant, tot i que no es posarà en marxa fins a finals del mes que ve.

D'aquesta manera, enguany tindrà 1.500 metres quadrats i capacitat per a 120 animals. L'ampliació permetrà que els usuaris i els gossos estiguin més còmodes.

De la mateixa manera, aquesta platja tindrà un semàfor a l'entrada que avisarà de si l'ocupació és baixa, normal, alta o molt alta.

Pots consultar tota la informació al portal web de Platges del consistori barceloní.