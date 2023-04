El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia / @EP

El cos policial va demanar autorització al Jutjat d’Instrucció 5 de Badalona al gener per practicar una entrada i un registre de la central. La jutge la va desestimar, però l’Audiència de Barcelona ha concedit ara l’ordre després dels recursos del ministeri públic i de l’acusació que la plataforma veïnal Aire Net exerceix.

Gràcies a l'investigació es podrà saber si a la planta va excedir disseminant substàncies contaminants que, segons la fiscalia, van poder posar en "risc greu" la salut dels veïns pròxims a la planta, al límit entre Sant Adrià de Besòs i Barcelona.

La instal·lació és de titularitat pública, compartida per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i ara l’Audiència de Barcelona ha conclòs que la diligència sí que és procedent i necessària per a la investigació. El registre serà excepcional, ja que es practicarà sense que el sumari estigui sota secret.

En un ofici del passat 3 de gener la unitat del Seprona de la Guàrdia Civil va reclamar un manament a la jutge perquè la facultés per accedir a la incineradora "amb la finalitat de la prossecució de les investigacions". El Seprona va argumentar que el registre era necessari per la "no existència d’un altre mitjà menys lesiu per a la comprovació del ‘modus operandi’ fet servir per portar a terme els delictes investigats".

S'INVESTIGA LA POSSIBLE EMISSIÓ EXCESSIVA DE SUBSTÀNCIES CONTAMINANTS A L'ATMOSFERA

La causa que s’instrueix als jutjats de Badalona està oberta per un presumpte il·lícit contra el medi ambient per la possible emissió excessiva de partícules i substàncies contaminants a l’atmosfera, al cremar-se residus suposadament per sota de la temperatura que la normativa dicta per minimitzar la pol·lució.

S'està investigant si els càlculs basats en un algoritme que l’empresa ha utilitzat per mesurar la temperatura a què cremen els rebutjos són pertinents per garantir una combustió adequada que mitigui la dispersió de components tòxics o no s’ajusten a la normativa. La Guàrdia Civil afirma que "en diversos moments, dins de les instal·lacions del grup Tersa, s’han cremat residus per sota de la temperatura establerta de 850 graus, quelcom que suposa un greu risc de contaminació a l’atmosfera i, com a conseqüència, un risc per a la salut pública, ja que no està garantit que els compostos contaminants [...] s’estiguin descomponent completament", avisa.

Els agents també volen examinar si el sistema automàtic de mesuraments "compleix els requisits", consten mesuraments de diòxid de sofre i mercuri que "no van superar nivells de garantia de qualitat" i que, a més, "l’empresa va prendre certes mesures de manera manual, i va incomplir d’aquesta manera el calibratge indicat en les instruccions tècniques".

Els policies es proposen "verificar que la descàrrega de cendres es fa amb les mesures de seguretat adequades". El Seprona afirma que el tràfec d’escòries va ser inadequat, "de manera que es va permetre la sortida de partícules altament contaminants, catalogades com a molt perilloses, i això va posar en risc greu als empleats que eren a les instal·lacions, així com el potencial risc de contaminació que suposa si les cendres volants arriben a l’atmosfera. Donat que alguns efectes sobre la salut associats a la inhalació de partícules contaminants són el desenvolupament d’asma, el mal funcionament dels pulmons i l’aparició de problemes cardíacs".

El cos cita diversos estudis sobre la contaminació entorn de la planta, elaborats entre el 2014 i el 2017 per un equip encapçalat pel catedràtic de Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili Josep Lluís Domingo. Per als agents, crida l’atenció que aquests informes detectessin a Sant Adrià "una quantitat significativament superior de dioxines i furans [dues substàncies cancerígenes] al terra i a l’aire respecte a les altres plantes d’avaluació energètica" de Catalunya. També ressalten que aquests treballs van apuntar que "el risc de desenvolupar càncer en els habitants de Sant Adrià de Besòs és d’entre tres i quatre vegades més elevat que si ho comparem amb les altres plantes de gestió de residus estudiades".

Almenys el 2017, Tersa presumtament va provocar que l’expulsió de dioxines i furans fos "el doble del límit permès".