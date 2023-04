Cementiri de Montjuïc / Wikipedia Commons

Uns pares de Barcelona han denunciat que el cementiri de Montjuïc ha perdut les restes del seu difunt nadó, mort el 2015. Héctor va morir de forma prematura al fer 22 dies i els seus pares, Sandra i Elías, cada any commemoraran el seu aniversari. Tot i això, en arribar aquest mes, es van adonar que el nínxol estava buit.

Els progenitors, en estat de xoc, van trucar a Cementiris de Barcelona per demanar explicacions, ja que no hi havia la làpida de ciment i, al seu lloc, havien posat una placa de pladur. En agafar una escala per retirar el pladur, es van adonar que el nínxol estava buit.

Sandra ha demanat una explicació: "Ara que heu fet amb el meu fill, ho heu cremat? Heu agafat els seus ossos i els heu tirat?", lamenta, afegint que encara no han rebut resposta. Segons el periodista Ignasi Jorro, el Síndic de Barcelona va avisar que havia de donar més garanties a les famílies perquè no passessin aquests desnonaments express.