Fira de Barcelona / Wikipedia Commons

Anna Navarro, la directiva empresarial coneguda com Anna Schlegel, no forma part del nou consell d'administració de Fira de Barcelona perquè no ha aconseguit els suports necessaris en la reunió del consell general d'aquest dimecres.



Ha estat un anunci sorprenent, atès que el seu nomenament s'havia consensuat prèviament entre la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. No obstant, sembla que els representants municipals han votat en contra.

El dimecres, el Consell General de Fira de Barcelona, presidit per l'alcaldessa Ada Colau, va acordar la renovació dels membres del consell d'administració liderat per Pau Relat. Laura Carnicero (Seat) ha estat nomenada com a nova consellera, mentre que la incorporació de Schlegel encara no ha estat aprovada a causa de les discrepàncies dins del propio consell general i està generant molt malestar entre els organismes responsables.

Segons una font interna, es tornarà a tractar la seva designació en la pròxima reunió del consell general al juliol. Els mandats d'Agustín Cordón (Culmia), Luis Conde (Seeliger i Conde) i Miquel Martí (Moventia), que ja formaven part del consell d'administració actual, sí que s'han renovat.

La incorporació de Schlegel a la junta directiva del Consell General de Fira de Barcelona ha quedat fins al juliol en "stand by". I sobta la decisió perquè Schlegel és la vicepresidenta de Procore, una empresa estatunidenca de programari de gestió de la construcció, i va ser nomenada la "dona més influent del món en tecnologia" per la revista Analytics Insight en 2020. Un any després al 2021, va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. És una de les poques dones fortes al díficil món de la tecnología.

El consell d'administració de Fira de Barcelona s'ha reestructurat després de la sortida de Pedro Fontana i Kim Faura. Els membres actuals són: Pau Relat com a president, Mar Alarcón, Laura Carnicero, Luis Conde, Agustín Cordón, Helena Guardans, Miquel Martí i Manel Vallet.

Els noms són proposats per la Cambra de Barcelona després d'arribar a un consens amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. No obstant això, el procés de renovació s'ha retardat a causa de la manca d'acord, la qual cosa ha afectat el calendari de sessions del consell general, que hauria de reunir-se almenys dues vegades a l'any segons els seus estatuts.