Cotxe de Bombers encallat entre dos tests a Barcelona @ep

La nova organització urbanística de Barcelona està portant molts problemes als ciutadans i, de vegades, als treballadors públics.

Aquest és el cas que ha denunciat el barceloní Eduardo Cabral, que ha compartit imatges al compte de Twitter d'un cotxe de Bombers encallat entre dos tests al costat de la parada de metro de Sant Antoni.

Els dos tests tallen el pas del vehicle, que no pot avançar i atendre l'emergència per on s'estava desplaçant.

Aquest podria ser un cas aïllat, però les darreres setmanes més persones han denunciat que la nova planificació urbanística del Govern de Colau està dificultant la feina dels serveis d'emergència.

Un altre usuari, Francesc Abad, va compartir aquest 9 d'abril imatges d'un altre vehicle de Bombers totalment encallat entre les obres que darrerament abarroten la capital catalana.