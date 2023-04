El sector de la restauració de Barcelona ha reivindicat les empreses i les patronals com un "aliat per al progrés de la ciutat" i ha demanat literalment als polítics que valorin l'esforç d'impulsar un negoci i crear ocupació en una ciutat com Barcelona. | @EP

El sector de la restauració de Barcelona ha reclamat al pròxim govern municipal "passar pàgina de la confrontació amb els sectors econòmics" perquè considera que no beneficia ningú.

El Gremi de Restauració, ha reivindicat les empreses i patronals com un "aliat per al progrés de la ciutat" i ha demanat literalment als polítics que valorin l'esforç d'impulsar un negoci i crear llocs de treball en una ciutat com Barcelona.

Considera que cal "revertir" l'increment de la taxa de terrasses aprovat a finals del 2019 (d'un 400% de mitjana i en punts concrets fins al 1.000%, segons les dades) i ha criticat que aquest gravamen a Barcelona sigui cinc vegades superior al de Madrid, afirma.

" L'abús fiscal no és admissible i únicament s'entén en el marc de la persecució que ha patit el sector de la restauració", i ha recordat que la restauració mai no s'han negat a abonar aquest tribut o la seva actualització.

En un mandat municipal marcat per l'impacte de la pandèmia, els restauradors han admès que aquest escenari ha facilitat arribar a determinats acords, com ara l'ampliació extraordinària de les terrasses, però lamenten altres decisions perjudicials per a bars i restaurants.

En concret, lamenten "que les terrasses, que ja van protagonitzar un agre conflicte durant l'anterior mandat, hagin continuat sent objecte de controvèrsia institucional", i han afegit que el gruix dels barcelonins no comparteix aquesta situació, que defineixen com a persecució .

TERRASSES EXTRAORDINÀRIES



El Gremi creu que l' ampliació extraordinària de terrasses va ser "una mesura amb èxit i àmpliament aplaudida tant pels restauradors com pels clients" i reivindica la tasca del sector perquè aquest increment de taules a l'exterior fos possible.

Tot i això, ha advertit que, en la consolidació d'aquestes una vegada superada la pandèmia, "en molts casos les sol·licituds s'han denegat de forma arbitrària o per una aplicació incorrecta de la normativa", quan l'Ajuntament havia promès el contrari, a parer seu.

LIMITACIÓ HORÀRIA



Una altra reclamació de bars i restaurants a la capital catalana és posar fi a les reduccions horàries i fixar una única de terrasses per a tota la ciutat, que "ja és dels més restrictius de Catalunya i de la resta d'Espanya".

"Vincular aquest debat a la convivència veïnal és fal·laç" , han criticat des del sector, que argumenta que les causes que afecten el descans dels veïns són els botellots, els comportaments incívics i el desordre públic.

Tots són fenòmens que el Gremi desvincula de la restauració i que "denoten la incapacitat del govern municipal per garantir l'ordre públic i fer complir la normativa".