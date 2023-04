Segons els manifestants, la inflació ha provocat un augment del 12% en els preus dels productes sense gluten i han denunciat que els productes específics per a celíacs són gravats amb l'IVA com si fossin un complement dietètic, en lloc de ser considerats un producte de primera necessitat. | Associació de Celíacs de Catalunya

L' Associació de Celíacs de Catalunya ha reclamat aquest diumenge ajuts econòmics directes "per a les persones celíaques per fer front a la cistella de la compra ", en una concentració que ha començat a les 11.30 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona, sota el lema 'Sense gluten i sense ajudes' .

Segons ha explicat la portaveu de l'entitat, Irene Puig , al voltant de 1.000 persones -400 segons l'Ajuntament- s'han concentrat per assenyalar que el preu dels productes sense gluten "amb la inflació ha pujat un 12%".

Els manifestants han proclamat càntics com 'Els celíacs no som rics' i entre els lemes de les pancartes que portaven figurava 'Com a pa d'or', i han exigit que l'Estat estengui les ajudes de 450 euros anuals a funcionaris i militars celíacs a la resta de població que pateixen la malaltia.

Segons els manifestants, la inflació ha provocat un augment del 12% en els preus dels productes sense gluten , cosa que ha afectat significativament la qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia.

Els manifestants també van denunciar que els productes específics per a celíacs són gravats amb l'IVA com si fossin un complement dietètic, en lloc de ser considerats un producte de primera necessitat. Això ha portat a situacions en què els celíacs es veuen obligats a pagar un recàrrec pels seus aliments sense gluten i menús especials, i en molts casos, no poden trobar restaurants que ofereixin opcions sense gluten.

Segons l' Associació Celíacs de Catalunya , l'elevada tarifa d'aquests productes és una de les raons per les quals menys de l'1% dels establiments de restauració i hoteleria ofereixen un servei sense gluten segur per a persones amb celiaquia . Aquesta manca d'opcions adequades per als celíacs ha esdevingut un obstacle significatiu per a la seva integració a la vida quotidiana.

En contrast amb la situació a Espanya, altres països europeus com Portugal, Itàlia, Suïssa i els països nòrdics ofereixen ajudes econòmiques directes per a la compra de productes sense gluten per a celíacs. Pels manifestants, és inacceptable que a Espanya, les persones que pateixen de celiaquia no rebin el mateix suport econòmic i es vegin obligats a pagar un preu injust pels productes que necessiten per mantenir la salut.