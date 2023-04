Tram del carrer Biscaia / Captura de Twitter

Des que es va fer la pacificació al carrer Biscaia a Barcelona , els veïns del barri de Navas han mostrat el seu descontentament. La intenció inicial era que els vianants guanyessin espai per transitar. Tot i això, el resultat no ha estat l'esperat, com a mínim per als que es mouen amb vehicle particular per la ciutat comtal.

Un veí ha gravat el tram que fa amb el seu cotxe "com si fos un videojoc", en què es veu com ha d'anar fent ziga-zaga per esquivar els obstacles. L'actuació a Biscaia no s'ha fet a tot el vial, només als trams entre els carrers de Mallorca i Múrcia.

Aquesta zona forma part del programa 'Protegim les escoles' , i afecta l'Escola Octavio Paz. Tot i això, les famílies reclamen des de fa temps una pacificació de l'entorn que permeti una vorera més àmplia, i per ara el resultat no els satisfà, ja que tan sols han posat jardineres de fusta per ampliar la zona on transiten els nens i nenes .

A més, la zona del carrer de Mallorca també ha vist una novetat recent: laparició dun radar que limita la velocitat a 30 km/h. Això ha fet que les multes per excés de velocitat s'hagin disparat.