Escombraries / Arxiu

La neteja és un dels mals més grans de Barcelona. Ho han reconegut polítics com Jaume Collboni , alcaldable del PSC per a les properes eleccions municipals, que va ser primer tinent d'alcalde a la ciutat comtal. Fa uns mesos va afirmar que havien tingut problemes amb la neteja, cosa que ha quedat clara més d'una vegada.

També ho han deixat clar els ciutadans més d'una vegada mitjançant les xarxes socials, on publiquen fotos sobre la brutícia que habita en massa racons de la ciutat.

Tot i això, aquesta danyada imatge de la ciutat comtal no hauria de correspondre's amb la partida pressupostària que l'Ajuntament destina a aquest àmbit.

Segons els informes d'execució pressupostària municipal, a l'exercici de 2022 el consistori va destinar 293,6 milions d'euros a la neteja viària i la recollida de residus.

Aquest notori import és un 10,75% més que el 2015, quan Colau va iniciar el primer mandat al capdavant de l'Ajuntament barceloní, i un 19,6% més que el 2021. El desemborsament en aquest sentit va disminuir durant el mandat anterior a causa de la pròrroga del contracte anterior sense possibilitat d'ampliació. A més, la pandèmia i la caiguda del consum i el turisme durant el bienni van fer que l'acumulació d'escombraries disminuís un 9% en comparació de les tones de 2018 i 2019.



Aquest increment de pressupost és degut a una nova contractació per al servei, on la flota s'ha modernitzat i la freqüència de la cura de la via pública s'ha incrementat, teòricament, ja que s'han contractat prop de 400 treballadors addicionals. Aquestes millores es van desplegar en dues fases diferents al llarg del 2022 i es van estendre als deu districtes de la ciutat.

Aquest malestar queda recolzat amb les queixes i les incidències executades pels ciutadans a l'Ajuntament. Mitjançant diferents canals, els barcelonins i els barcelonins han interposat 136.672 queixes, i una de cada dues tenia a veure amb la neteja i la recollida.

SISTEMA 'PORTA A PORTA'

El sistema 'porta a porta', ideat per deixar les bosses d'escombraries davant de casa i que els serveis de neteja el recollissin porta per porta, tampoc no va ser un èxit. De fet, es va implementar a Sant Andreu de Palomar i es va renunciar a la idea d'ampliar-lo per la poca acollida que va tenir entre els veïns.

A més, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va sancionar aquest sistema per violar greument el dret a la intimitat dels veïns en haver bosses d'escombraries semitransparents amb què es podia entreveure els residus de cada vivenda.

ELS VEÏNS, CANSATS DE LA SUCIETAT

El que és clar és que un sector cada vegada més estès dels barcelonins i barcelonines no estan contents amb la neteja executada al seu municipi, i així ho demostren a les xarxes socials: