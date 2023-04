L?aspecte que tindrà el Brusi des d?avui: persiana baixada. Foto: Google Maps

Barcelona s'ha quedat sense un dels bars més emblemàtics. El Brusi , un local històric i emblemàtic, situat al carrer de la Llibreteria, al cor del Gòtic, va tancar dilluns passat 17 d'abril i no obrirà mai més.

"Ja no tenim més corda per aguantar tanta normativa", va assegurar Josep Sans, un dels seus propietaris a Vilaweb. L'home, de 53 anys, regentava el local, que es va posar a caminar el 1956, quan la família de Sans va obrir un local a la Rambla, que anys més tard va canviar de lloc, establint-se definitivament a Llibretaria.

L'anunci pot haver agafat per sorpresa propis i estranys, ja que Sans assegura que no havien avisat gairebé ningú. "És molt trist, és com dir que ens estem morint", apunta.

El propietari del Brusi explica que els ha costat adaptar-se a les canviants normatives sanitàries que imposen les autoritats. Així, el 17 d'abril del 2023 va ser l'últim dia en què es van poder degustar plats tradicionals preparats amb el segell del Brusi, com el budell i la pota, la botifarra amb xampinyons o les truites, de patates i de carbassó.

La desaparició de Brusi se suma al tancament, que els últims anys, ha afectat altres negocis emblemàtics del centre de la ciutat, com ara Mercè Vins, El Gran Cafè, el Restaurant Segarra i Arlequí Màscares, però també d'altres punts de Barcelona, com la Pastisseria Caballol (Les Corts) i Espardenyes (La Sagrada Família), entre d'altres.