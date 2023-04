Laia Bonet amb Ada Colau

La número 2 de la candidatura del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha respost a les declaracions que va fer aquest dilluns Ada Colau sobre la mobilització de 50.000 vivendes de la Sareb per a lloguer assequible anunciada pel Govern socialista. L'alcaldessa de Barcelona considera que aquesta mesura "no tindrà impacte" a grans ciutats com la capital catalana. "Els que portem molt de temps sabem el que hi ha, i que a grans ciutats com Barcelona n'hi ha molt pocs i de molt poca qualitat. Estic a favor, però a les grans ciutats aquest anunci no tindrà impacte", va afirmar Colau en una conferència aquest dilluns a la tarda al Cercle d'Economia.

Aquestes paraules no han assegut bé els socialistes de Barcelona. "De l'alcaldessa caldria esperar una actitud més propostitiva", ha sentenciat Laia Bonet, que no entén per què Colau menysprea una mesura que "beneficarà centenars de famílies de la ciutat". "Un alcalde de Barcelona s'hauria de congratular de polítiques que ofereixen solucions", ha assenyalat Bonet.

Bonet ha llançat una última petició a Colau: "Si heu de reclamar a algú, el que podeu fer és demanar més responsabilitat a la Generalitat, que és l'administració competent a Catalunya sobre vivenda".