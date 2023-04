Arxiu - Un jove mira el paisatge al mirador Turó de la Rovira, a Barcelona, Catalunya (Espanya), a 16 de novembre de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat 6.890 persones dels búnquers del Carmel , al Turó de la Rovira, en les últimes 11 intervencions, realitzades des del cap de setmana de l'1 i 2 d'abril, quan va incrementar la presència policial per evitar festes a l'espai.

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle , ha exposat aquestes dades durant la comissió de Presidència d'aquest dimecres, preguntat pel PP pel nombre de desallotjaments que s'han dut a terme a causa de les festes i els botellons que es realitzen.

Ha detallat que, des del 22 de gener del 2021 fins al 15 d'abril del 2023, la Guàrdia Urbana han realitzat 107 intervencions i han desallotjat 19.914 persones, de les quals 7.368 van ser entre els mesos de juliol i agost de l'any passat.

Des de l'1 de gener del 2021 al 9 d'abril d'aquest any, s'han aturat i investigat 121 persones (entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra) i la policia barcelonina ha denunciat 507 persones, la majoria per beure begudes alcohòliques a l'espai públic amb envasos de vidre o de llauna (228).

També han denunciat 33 persones per fer venda ambulant sense autorització a l'espai públic i 56 persones per abandonar mercaderies destinades a la venda ambulant sense autorització.

S'han decomissat 1.758 productes --entre begudes, aliments, instruments musicals i altres-- i s'han interposat 90 denúncies en relació amb la pertorbació, el descans i la tranquil·litat dels veïns i vianants.

"NO TENIM FESTES IL·LEGALS"

A la mateixa comissió, s'ha debatut una proposició d'ERC que demanava un pla de xoc contra les festes als búnquers (que no s'ha aprovat) i en què la regidora del districte d'Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, ha defensat que des que s'ha incrementat la presència policial s'ha corregit la situació: “No tenim festes il·legals”.

Ha insistit que la tanca per tancar l'entorn s'instal·larà al maig i que no s'ha pogut fer abans a causa de l'encariment de l'acer per la guerra a Ucraïna: "Ens serveix per tancar l'espai a la nit", ha recordat.