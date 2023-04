Arxiu - Terminal de creuers del Port de Barcelona, vista des del Pont de la Porta d'Europa - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

El sector del turisme de Barcelona ha reclamat al proper Govern municipal atraure un visitant "de qualitat" a través d'una gestió que també avanci cap a un model més sostenible, digitalitzat, descentralitzat i desestacionalitzat.

El president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, ha advertit: "El mercat no s'autoregula sol. Cal posar mecanismes per poder gestionar el tipus de turisme que volem" , a favor del que tingui més tornada també en termes de qualitat i valor .

Torres ha reclamat al proper alcalde "insistir" en la desestacionalització, la descentralització i la digitalització, i ha situat aquest tercer element com a clau per avançar cap a un model més sostenible.

Entre les demandes al consistori, el consorci ha plantejat literalment la importància de la connectivitat (amb un aeroport i una xarxa ferroviària moderna) i de generar noves centralitats, i veu com a reptes la manca de personal i la capacitat de mantenir negocis a càrrec de “ persones o societats d'aquí al costat”.

El president de Turisme ha proposat per al futur de l'Ajuntament que busqui "ponts" entre el turisme de congressos i les entitats i institucions locals per generar un llegat a Barcelona, i crear un producte turístic basat en contingut i relat afins a l'ADN de la ciutat , ha dit.

CREUERISTES

Sobre els creuers a la capital catalana, Turisme de Barcelona veu el problema en la gestió, que creu que passa per la sostenibilitat ambiental en què ja treballa el Port de Barcelona i les administracions responsables amb fiscalitat, reducció de la petjada contaminant i el tipus d'estades, segons ells.

Han apuntat a la gestió de fluxos de creueristes, per redistribuir-los per tot el territori amb informació i creació de nous productes per "oferir-los una mica més enllà del nucli de les Rambles o de la Sagrada Família", juntament amb accions per reduir l'impacte negatiu.

GREMI D'HOTELS

El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals , ha reivindicat que per als hotelers "el segment dels creueristes que no estan de trànsit és important" i ha demanat que es cuidi aquest tipus de visitant i no decreixi.

"Hem de tenir molt clar el turisme que volem que vingui a la ciutat perquè, si no, ens quedarà el tipus de turista que ningú vol", ha argumentat Casals, que advoca perquè el proper govern de la ciutat mantingui el posicionament de la ciutat marca Barcelona, la cuideu i la reforceu.

Ha afirmat que el turista actual està "disposat a pagar més que abans de la pandèmia", ha assegurat que la ciutat té capacitat de creixement turístic i considera important mantenir l'equilibri entre el turisme d'oci i de negocis.

Sobre el mandat municipal que està a punt d'acabar, ha valorat que amb una part del govern els “ha continuat sent difícil dialogar”, mentre que ha celebrat que l'actual regidor de Turisme de Barcelona, Xavier Marcé, ha estat, segons Casals, és clar a l'hora de parlar de turisme.