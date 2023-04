Foto: Instagram (@afamascasanovas)

La tarda de divendres passat 14, l'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) de l'Escola Mas Casanovas de Barcelona va organitzar una jornada reivindicativa per demanar “un entorn segur i pacificat” al voltant del centre.

Amb la presència d'alumnes i també de mares i pares, la tarda va ser festiva i va servir perquè alcessin la veu per reclamar que parin els comportaments incívics d'alguns ciclistes i persones que van en patinet al pas per l'accés al centre.

"Baixa i camina", "Volem el nostre espai lliure" i "No volem soroll" eren algunes de les consignes que es podien llegir a les pancartes que els alumnes del centre, situat molt a prop de l'Hospital de Sant Pau, van preparar.

De fet, alguns dels comportaments denunciats per les famílies han estat gravats per usuaris de Twitter com @Davidelatorre78.