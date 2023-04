Un dels serveis adaptats en una platja de Barcelona. Foto: Aj. de Barcelona

Aquest mes d'abril s'ha posat en marxa la temporada de platja a Barcelona... però no tothom la pot gaudir de la mateixa manera. És el cas de les persones amb mobilitat reduïda, que veuen com no poden accedir a aquests espais, ja que el personal que els ha d'ajudar a accedir a la sorra i també a banyar-se encara no estan treballant.

Accessibilitat Ciutat i Platges Barcelona és la plataforma que defensa els drets del col·lectiu i que, en les darreres setmanes, ha estat molt actiu reclamant aquest servei. El seu portaveu, Àngel Urraca, explica a Catalunya Press que temen que no podran gaudir de l'aigua fins al mes de juliol.

"La licitació del servei es va tancar el 3 de març (perquè el servei comencés l'1 d'abril), però només es va presentar una empresa, Aunar, que ja fan el servei de socorrisme", diu. Tot i això, per problemes relacionats amb el pagament de tributs a Hisenda, la seva candidatura no es va poder acceptar.

De fet, segons afegeix Urraca, fins i tot falta que s'instal·lin 2 mòduls i 1 vestidor adaptat, que s'han de col·locar a la platja del Fòrum, una de les de la capital de Catalunya amb una zona habilitada per a les persones d'aquest col·lectiu. "Poden passar més de dos mesos, tranquil·lament, per això creiem que ja serem al mes de juliol", afegeix.

MÉS DE 8.000 USUARIS EL 2022

Urraca critica que l'Ajuntament no fa prou per garantir que les persones amb mobilitat reduïda tinguin els mateixos drets que els altres ciutadans. "L'any passat van passar per les platges habilitades més de 8.000 persones i 1.500 grups", destaca, apuntant que alguns dels visitants eren "nens amb paràlisi cerebral, cecs...".

L'any passat hi havia 3 punts habilitats per a les persones del col·lectiu: a la platja del Fòrum, a la de la Nova Icària i a la de Sant Miquel, a tocar de la Barceloneta.

El portaveu diu que aquestes són dades públiques del consistori, que ara està abandonant aquests banyistes, i que tot i que el govern barceloní diu que es tracta d'un error burocràtic, l'entitat considera que és "desídia i venjança per fer soroll", ja que són molt actius i bel·ligerants a les xarxes socials.

PROTESTA EL 22 D'ABRIL

La situació (i les perspectives de no solució) ha portat l'entitat a convocar una manifestació el pròxim dissabte 22 d'abril a la platja de la Nova Icària.

El cartell de la manifestació convocada el 22 d'abril. Foto: Twitter (@AccessibilitatB)

Urraca ja va demanar a betevé que cal que s'obrin "més punts d'atenció" a persones amb mobilitat reduïda, ja que cada cop hi ha més persones que fan servir les platges.

"La incertesa és total, tant per a nosaltres com per als treballadors del servei, amb qui, per cert, estem encantats", assegura Urraca, que diu que, pel que fa al servei, "hem tornat enrere" i reclama solucions a l'alcaldessa Ada Colau.

Segons Urraca, l'Ajuntament treballaria en solucions provisionals, com fer que treballadors del servei d'informació posin cadires durant 4 dies a la setmana en les platges habilitades. "Són pedaços", conclou el portaveu d'Accessibilitat Ciutat i Platges Barcelona.