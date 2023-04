Foto: Sindicatura de Greuges

La Sindicatura de Greuges de Barcelona té un nou objectiu: crear una Comissió de reparació per a víctimes de violència sexual a les escoles. El detonant ha estat el cas de l'Escola Barcelona, on un educador va vexar i agredir sexualment alumnes durant 20 anys. Atès que no s'ha fet cap procès de reparació ni acompanyament a les víctimes, la Sindicatura ha volgut impulsar una sèrie de mecanismes per defensar els seus drets i reparar el dany sofert per elles.

A més, fonts de la Sindicatura expliquen que la Sindicatura va realitzar un estudi on s'acabava recomanant a l'Ajuntament que creés una Comissió de Reparació. "L'Ajuntament no ho ha fet i la Sindicatura, atenent a que és un tema important, ha posat en marxa aquesta Comissió", lamenten des del Sindicat, i afegeixen que el que es busca és veure "de quina manera pot reparar-se el dany en un marc institucional en casos que han prescrit".

El que es buscaran seran mecanismes per parlar amb les persones que hagin patit aquests atacs i que així es pugui millorar també la prevenció en un futur. A les persones que es posin en contacte se'ls oferirà participar en una entrevista on les persones de la Comissió estudiaran el seu cas, es realitzaran informes i es buscarà veure de quina manera es podrà reparar aquest dany. Aquesta iniciativa s'ha posat en marxa des del moment en què s'ha donat a conèixer.

Aquesta comissió surt del Grup de Treball contra els abusos i assetjament a infància, adolescència i dones creat per la Sindicatura de Greuges, amb la missió de millorar l’atenció a les víctimes. Les persones supervivents d’aquest tipus de violència podran participar en el procés contactant amb la comissió mitjançant el correu electrònic comissio.reparacio@sindicatura.barcelona o al telèfon 678469936.

Quina tasca durà a terme la Comissió?

Cal remarcar que aquesta iniciativa està enfocada sobretot en les institucions. "Cal veure què ha pogut fallar i què s'ha fet per restaurar aquest dany i per millorar la prevenció", comenten des de la Sindicatura.

Prèviament, les persones supervivents realitzaran entrevistes privades amb professionals expertes en violències, que oferiran un espai d’escolta activa al temps que serviran per explorar quin tipus de reparació és adient per cada participant.

El resultat d’aquest exercici es compartirà amb a l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona per tal d’explorar de quina forma poden donar resposta a les demandes de reparació del dany expressades per les persones supervivents i millorar la prevenció i actuació davant de casos semblants en el futur.

Qui conforma la Comissió?

La comissió de reparació està formada per tres persones i un grup assessor, coordinats per la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Les tres persones que conformen la Comissió són professionals expertes en violències que participaran en l’acompanyament i escolta a les persones que vulguin participar en el procés. En formaran part l’Olga Casado, metgessa de família i membre del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT), la Mireia Forner, psicòloga clínica de l’Equip EMMA de l’Hospital Universitari Vall Hebron, i la Carla Vall, advocada penalista i criminòloga.

Mentrestant, el grup assessor donarà acompanyament al treball de la Comissió. En formaran part la Vicky Bernadet, de la Fundació Vicky Bernadet, la Margarida Troguet, Presidenta de la Comissió Especial de l’Aula del Teatre de Lleida, i un representant de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.

Disculpes de les institucions i reparació del dany: la tasca pendent

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha volgut deixar clar el seu posicionament clar de suport amb la lluita contra les violències sexuals. A més, s'ha mostrat a favor d'establir mecanismes reparadors que assisteixin a les persones supervivents i puguin facilitar el seu benestar.