Sant Jordi Stand / ONCE Catalunya

Diumenge 23 d’abril l’ONCE Catalunya torna a celebrar amb la ciutadania la Diada de Sant Jordi. Enguany la nostra Organització fa 26 anys que se suma amb la seva presència, a la gran festa de llibres i roses de les terres catalanes.

A l’estand de l’ONCE, a la Rambla núm. 10 de Barcelona, els visitants podran trobar revistes, llibres i contes en format braille i daisy (suport sonor encriptat); adaptacions en relleu i material didàctic en general; màquines perkins d’escriptura en braille; alfabets en braille, etc... En definitiva, una mostra del material accessible que produeix el Servei Bibliogràfic de l’ONCE (SBO), que és el centre on s’elabora i adapta el material formatiu, cultural i d’accés a la informació per els afiliats, tant en braille, sonor o digital, i amb el que es dona suport a les inquietuds culturals i de formació del col·lectiu de persones cegues o amb baixa visió.

ELS LLIBRES DE LA BIBLIOTECA DE L'ONCE

A l’actualitat, l’ONCE posa a disposició dels 71.000 afiliats, mitjançat la seva Biblioteca Digital, 72.100 obres en braille o àudio. A més, disposa de 33 Tifloteques més que sumen al voltant de 50.000 obres per poder prestar, de las que més de 6.500 són en català.

A més s’han pujat a la Biblioteca Digital 400 obres derivades del Tractat de Marrakech, pel qual persones cegues i amb baixa visió de 35 països poden intercanviar-se llibres adaptats. En aquest moment hi ha 22 entitats estrangeres autoritzades a realitzar aquests intercanvis i s’han realitzat 3.550 descàrregues. Per altre banda, també s’han exportat 2.700 obres produïdes pel SBO. A la Tifloteca de l’ONCE a Catalunya els afiliats disposen d’obres en Braille en qualitat de préstec.