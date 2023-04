Serà un diumenge amb una Barcelona amb els comerços tancats, ja que no podran obrir després de no haver arribat a un acord entre ells per demanar el canvi festiu amb botigues obertes per l'1 de novembre, com s'havien plantejat. | @EP

La Diada de Sant Jordi torna aquest diumenge amb "l'oferta més gran de tots els temps" pel que fa a espais, parades i firmes d'autors tant a Barcelona com a tot Catalunya, com va assegurar el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, a la presentació de la festivitat.

Barcelona recuperarà l'emblemàtica Rambla després de tres anys de restriccions per la pandèmia i consolidarà el model de la 'superilla literària', compresa entre la Gran Via i l'avinguda Diagonal i entre els carrers Pau Claris i Balmes i amb el passeig de Gràcia com a eix vertebrador.

La recuperació de la Rambla permetrà tenir un gran eix de parades entre el districte de Ciutat Vella i el carrer Gran de Gràcia a Barcelona i Girona, Tarragona i Lleida apostaran pels mateixos models de l'any passat.

Concretament, Barcelona oferirà 12 espais de parades a set districtes --L'Eixample, Ciutat Vella, Gràcia, les Corts, el Poblenou, Sant Andreu i Sarrià-Sant Gervasi--, i reunirà 5.000 punts de venda entre les 4.100 parades de roses, les gairebé 1.000 llibres i una vintena de fleques.

A la capital catalana hi haurà un 11,5% més parades que l'any anterior , passant de les 287 el 2022 a les 320 per al 2023; també hi haurà un increment del 17% quant als metres destinats a la jornada, passant de 2.802 el 2022 a 3.294 el 2023, i un 25% més firmes d'autors , que puja dels 170 espais als 213 previstos per a aquesta edició.

Durant la jornada signaran llibres escriptors i autors com Camilla Lackberg, John Boyne, Xavier Bosch, Llum Gabàs, Enric Vila-Matas, Eduard Mendoza, Maria Barbal, Javier Cercas, Sara Mesa, Fernando Aramburu i Gemma Ventura, entre molts altres, així com els cineastes Pedro Almodóvar, Carla Simón i Albert Serra.

COMERÇOS TANCATS A BARCELONA



Serà un diumenge amb una Barcelona amb els comerços tancats , ja que no podran obrir després de no haver arribat a un acord entre ells per demanar el canvi festiu amb botigues obertes per l'1 de novembre, com s'havien plantejat.

La Guàrdia Urbana mobilitzarà 275 agents i 330 auxiliars, instal·larà 230 barreres New Jersey --blocs de formigó grocs--, tancarà la circulació i prohibirà els estacionaments de vehicles a la 'superilla' literària, dissabte a les 23 hores fins a les 2 de dilluns a la matinada, encara que mantindran alguns accessos oberts per als aparcaments.

FINS A 1 MILIÓ DE PERSONES



Aquesta organització busca facilitar la circulació de la gent i evitar aglomeracions a certes zones de la ciutat, on es preveu que s'arribin a mobilitzar fins a un milió de persones al llarg del dia, segons va explicar en roda de premsa el secretari tècnic del Gremi de Llibreters, Marià Marín.

La inauguració institucional de la jornada anirà a càrrec de l'escriptora i periodista Gemma Ruiz , que pronunciarà aquest dissabte el tradicional Pregó de Sant Jordi a l'Ajuntament de Barcelona amb periodistes, escriptors i altres representants del sector de les lletres, i diumenge amb l'acte institucional del consistori al Palau de la Virreina.