Unes 100 persones s'han concentrat aquest dissabte al migdia a la platja de la Nova Icària de Barcelona per protestar en contra de l'" endarreriment " a la instal·lació del servei de bany assistit a les platges de Barcelona, segons han informat fonts de l'organització.

Els protestants han estat convocats per la Plataforma d'Accessibilitat de les Platges de Barcelona (PAPB) sota el lema 'Jo també em vull banyar ja' , i han reclamat a l'Ajuntament de la capital catalana que aquests serveis estiguin disponibles per a primers de maig: "No estem disposats a esperar fins al juny per poder utilitzar els serveis de les platges", han recalcat.

Durant la concentració, han aixecat cartells dirigits a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , amb frases com 'Senyora Colau, volem les platges ja', i han lamentat que els "trepitgin els drets" des del consistori.

Prèviament, els protestants havien tallat la Ronda Litoral pel dret de poder anar a la platja. "No som ciutadans de segona", han reclamat a les seves xarxes socials.