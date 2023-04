Bunkers El Carmel / Wikipedia Commons

Les múltiples queixes veïnals tindran per fi resposta a partir del 2 de maig, i és que els búnquers del Carmel tancaran les portes cada nit a partir de la data marcada. El consistori ha publicat el calendari i l'horari definitiu: a l'estiu es tancarà a partir de les 19.30 hores, mentre que a l'hivern es tancarà a partir de les 17.30 hores. Per tant, el pla turístic de pujar al cim del Turó de la Rovira per contemplar la posta de sol, fer festes o acabar creant baralles ja té la data de caducitat marcada.

Actualment, les obres per tancar el perímetre i així controlar l'accés són a punt de finalitzar. La tanca tindrà dos metres d'alçada amb barres massisses d'acer de 3 centímetres. Aquestes obres han tingut un cost d'1,6 milions d'euros amb què s'espera posar fi a una problemàtica que ha empitjorat els darrers anys.

El tancament no afectarà els accessos des dels diferents fronts del Turó de la Rovira, ja que s'ha creat un itinerari exterior al perímetre tancat que sempre estarà obert. En total, s'han establert sis portes d'accés a diferents ubicacions, incloent-hi el carrer Marià Labèrnia, el carrer Labèrnia amb escales cap a la residència d'oficials, l'accés al mirador al vessant sud, l'accés cap al dipòsit d'aigua al vessant sud, l'accés al vessant nord pel camí oest, i l'accés cap al centre d'informació del MUHBA al vessant nord.

Tot i això, la Guàrdia Urbana continuarà amb els dispositius per vetllar per la convivència entre visitants i veïns i així evitar concentracions.