Nombroses persones s'han acostat als llocs de llibres durant la celebració del Dia Internacional del Llibre, a 23 d'abril de 2023, a Barcelona, Catalunya, (Espanya) @ep

Hi ha una cançó la lletra de la qual diu entre altres coses: “Que bonica és Barcelona, perla del mediterrani. Que bonic és el color al cel tan blau. Que bonica és Barcelona a l'hivern ia l'estiu” . Aquesta cançó es va escoltar per primera vegada a finals dels anys 40, popularitzada per un grup anomenat Los Clippers. Però qui més famosa la va fer va ser Jorge Sepúlveda, La Topolina Orquestra i fins i tot Jaume Sisa la va incloure en un dels seus discos.

Barcelona ha tornat a despertar l'interès dels polítics aprofitant un Sant Jordi esplèndid, en què la gent ha omplert els carrers del centre de la ciutat per comprar roses i llibres com mana la tradició. La Diada de la rosa i el Llibre ha estat l'excusa perfecta -eleccions d'aquí poc més d'un mes- perquè els polítics surtin als carrers, parlin amb la gent, - escoltin?-, s'exhibeixin i busquin amb la seva presència aconseguir més vots venent que els seus respectius partits són els millors per governar.

Per la Rambla, el Passeig de Gràcia i altres espais propers ha desfilat el ministre Bolaños, que estava encantat de ser a Barcelona; el líder del PP, que s'ha passat uns quants dies a Catalunya i que vindrà molt sovint; Yolanda Díaz, acompanyada en tot moment per l'actual alcaldessa i col·lega Ada Colau. La líder de Sumar sap de la importància de Barcelona als comicis, on Colau pot perdre l'alcaldia. També hi era present Irene Montero, que dissimulava molt bé la seva derrota aquesta setmana al Congrés amb la llei de Si és Si; i els ministres Iceta i Albares, així com tots els polítics que es presenten el 28 de maig.

El Sant Jordi d'aquest any, a banda de tornar a la normalitat, de constituir un èxit de públic, escriptors, venda de llibres i roses, ha estat una jornada més política que altres anys. No n'hi ha per menys si tenim en compte el petit detall del 28M, Ningú s'ha volgut perdre l'oportunitat gratuïta que els oferia la jornada. Era l'aparador perfecte perquè se'ls vegi, se'ls senti i es deixi apreciar “la proximitat” amb la gent i els seus encants amb les persones que s'hi acosten.

Sant Jordi ha estat també una jornada tranquil·la, sense conflictes -alguns de molt petits- que a molts els ha recordat la tornada a fa uns anys, on es gaudia de valent, sense les tensions polítiques de l'independentisme, amb una convivència de respecte. Per a molts la jornada ha significat un bàlsam a les ferides obertes. S'ha gaudit, s'han divertit, han sortit als carrers, han viscut amb passió i s'han venut més roses i llibres que els anys anteriors. Una jornada plenament festiva i familiar.

Les persones que han vingut de fora de Catalunya han participat de la jornada de convivència cívica, de festa, exaltació de la cultura en plural i del significat d'una rosa. Barcelona, com a capital de Catalunya, ha tornat a ser aquesta Barcelona admirada per tothom i amb desitjos de tornar a ser allò que va ser no fa tant de temps.

Com escrivia Cervantes al Quixot, “Barcelona”, va exclamar Don Quixot, és “arxiu de la cortesia, alberg dels estrangers, hospital dels pobres, pàtria dels valents, venjança dels ofesos i correspondència grata de fermes amistats, ia lloc i en bellesa, única" . Això i moltes coses més va ser aquest diumenge Barcelona. ¿Tornarà a recuperar la seva esplendor i lideratge? Els votants tindran a les mans que això sigui així el proper 28 de maig