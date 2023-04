Plaça Mercè Sala, Poblenou - GOOGLE MAPS

La plaça Mercè Sala del barri del Poblenou de Barcelona va aparèixer envoltada per una tanca que impedirà la lliure circulació aquest cap de setmana. Els cinc edificis d?habitatges i oficines que envolten la plaça s?han posat d?acord per privatitzar-lo.

Les obres per construir la tanca han costat 52.000 euros i han estat pagades per la butxaca dels veïns, que ara protesten per un projecte que ha prosperat gràcies a una cadena d'errors .

El problema d‟aquesta construcció és que no s‟ajusta a la legalitat, ja que cap normativa municipal preveu un supòsit pel qual es pugui tancar un espai públic. Per això, des de l'Ajuntament han encarregat un pla per retirar la tanca, que es preveu que trigui dos mesos.

Mentre es munta i desmunta la tanca, a l'Ajuntament els Comuns i el PSC es passen la pilota de banda a banda per no assumir la responsabilitat. La petició va ser elevada pel districte, però a l'àrea [d'Urbanisme] no en teníem ni idea. Els tècnics la van aprovar perquè es pensaven que, venint del districte, ja havia estat avalada políticament”, han assegurat fonts de l'àrea d'Urbanisme –controlada pels Comuns– a Eldiario.es.

Els Comuns assenyalen el regidor del Districte de Sant Martí, del PSC, com a responsable d'aquest error. Tot i això, fonts socialistes assenyalen que el regidor va denegar la petició dels veïns de tancar l'espai i aquesta va ser aprovada per l'Àrea d'Ecologisme, que pertany a la formació d'Ada Colau.