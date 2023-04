Arxiu - Panoràmica de la ciutat de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

La tinenta d'alcalde Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz , ha afirmat que un jutge ha ordenat a l'Ajuntament admetre 120 llicències de pisos turístics en un mateix bloc malgrat la prohibició municipal de concedir aquest tipus de llicències.

Ho ha declarat als periodistes després que 'El Periódico' hagi avançat aquest mateix dimecres que els pisos pertanyen a un bloc del carrer Tarragona on vivien unes 120 persones de lloguer.

Sanz ha explicat que, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar el 2019 el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat), que regula les habitacions turístiques, el propietari "va aprofitar el moment" per sol·licitar les llicències.

"En aquell moment la sentència no era ferma perquè s'havia recorregut, però el jutge que ha valorat aquesta admissió o no admissió ha considerat que en aquell moment el Peuat no tenia eficàcia i, per tant, havíem d'admetre aquestes llicències", ha dit detallat.

"FORÇANT" A L'AJUNTAMENT



Ha lamentat que el jutge no ha donat a l'Ajuntament "capacitat ni de recurs, interpretant, forçant" que havia d'admetre aquestes llicències, que no comparteix i que considera que no s'ha fet correctament perquè el Peuat encara tenia eficàcia.

Per això, ha anunciat que demanarà una reunió a la Generalitat per plantejar la possibilitat de revocar llicències: "No pot ser que una llicència de pis turístic després perduri per a tota la vida i no hi hagi capacitats normatives de retirar-les".

"Lamentem molt aquesta situació i farem tot el possible. No llencem la tovallola. Estem analitzant jurídicament què més podem fer, però també exigim els canvis normatius que ens habilitin per actuar al més aviat possible", ha dit.

A més, estan analitzats "totes les escletxes jurídiques" per comprovar si aquestes llicències compleixen tots els requisits urbanístics i legals per obrir l'activitat.