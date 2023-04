Coloms a Barcelona @ep

Els coloms de Barcelona podrien suposar un perill per a la salut pública . "Els coloms són portadors de malalties com la salmonel·losi, Colibacilosi Aviar, Coccidiosi Aviar - que és un altre paràsit-, fongs de tota mena... Els coloms que tenim a Catalunya estan malalts i això està comprovat", ha alertat a RAC1 Francesc Monné , expert en aus, expresident del Consell de Veterinaris de Catalunya i expresident i degà del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

L'expert creu que el pinso esterilitzador que se'ls està donant a les aus per controlar la població no serà suficient per resoldre el problema. "Ponen tres o quatre ous cada any i cada colom serà un perill més per a la societat", ha alertat l'expert. I a més, assenyala que no és un problema que afecti només Barcelona, "sinó que està generalitzat".

Gràcies al pinso esterilitzador, s'ha aconseguit reduir un 60% la població de coloms a Barcelona en 44 anys, però només hi ha 44 dispensadors a 36 punts de la ciutat.