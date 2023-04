Una imatge de la protesta. Foto: Europa Press

Alguns dels treballadors de l'Hotel Palace de Barcelona s'han concentrat aquest divendres 28 d'abril davant de l'edifici, situat al número 668 de la Gran Via de les Corts Catalanes, per protestar per la “precarietat laboral” .

Ho han fet abans que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , participi en una trobada de Fòrum Europa i han estat saludats pel delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.

Els treballadors concentrats a les portes de l'edifici han demanat que es millorin les condicions laborals i que s'ampliï la plantilla. Han mostrat una pancarta en què es podia llegir Prou de precarietat laboral .