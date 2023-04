Barack Obama passejant per la capital de Catalunya. Foto: Europa Press

La seva presència a Barcelona era coneguda des de fa dies, però aquest divendres 28 d'abril el matí s'ha fet públic i notori. Barack i Michelle Obama i Steven Spielberg, tres dels vips que assistiran al primer dels dos concerts de Bruce Springsteen a l'Estadi Olímpic de la ciutat, s'han deixat veure pel carrer.

L'expresident nord-americà i la seva dona i el popular cineasta han visitat el Museu Moco, situat molt a prop de la basílica de Santa Maria del Mar, i que és conegut per la seva col·lecció d'art modern, contemporani i de carrer.

La seva agenda els portarà a gaudir de la gastronomia de la capital ia tenir temps per fer alguna altra activitat abans de posar rumb a Montjuïc per gaudir de la música del Boss , que començarà el recital cap a les 9 del vespre.

El cantant de New Jersey torna, per partida doble, a la ciutat 7 anys després de la seva última visita, que va tenir com a escenari el Camp Nou.