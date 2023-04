Ja són sis els municipis que tenen autorització per fer ús dels camions cisterna. | @AxxL

Barcelona demana sumar-se al grup de ciutats que rebran aigua regenerada de l'Estació de Regeneració d'Aigua del Prat i de la Depuradora de Gavà-Viladecans, a través de camions cisterna.

Ja són sis els municipis (Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Santa Coloma de Cervelló) que tenen autorització per fer ús d'aquests camions i dos més (Castelldefels i Sant Climent de Llobregat) la tindran ben aviat.

La sol·licitud de Barcelona encara està en tràmit. La ciutat vol fer servir l'aigua regenerada per assegurar la supervivència de certes zones verdes. En aquests moments, per les actuals restriccions degut a la sequera, el reg de zones verdes i la neteja de carrers amb aigua potable estan restringits. Per aquest motiu, l'aigua regenerada és una opció útil i apropiada per assegurar la continuïtat d'aquestes tasques.

La major part de l'aigua s'usarà per a la neteja de carrers i contenidors. La meitat anirà destinada a aquesta funció, mentre que de l'altra meitat es repartirà gairebé a parts iguals per al reg de zones verdes i per a la neteja del clavegueram.

Municipis com Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat o el Badia del Vallès estan preparant les seves sol·licituds, segons l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).