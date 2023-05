La Guàrdia Urbana xifra la quantitat a 160 persones manifestants. | @EP

Al voltant de 400 persones, segons la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) i 160 segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han reivindicat aquest dilluns uns salaris dignes a la manifestació convocada pel sindicat.

Sota el lema 'Salaris per a Sobreviure' els manifestants han començat el recorregut a les 11 h a la plaça Verdaguer i han continuat pel passeig Sant Joan a ritme d'una batucada, en direcció al Centre Cívic La Sedeta.

Entre els lemes de les pancartes que aixecaven els manifestants figurava 'Pel desplegament de la LEC, noves plantilles, ja!', i s'han pogut veure diverses banderes amb les sigles del sindicat i les banderes de Catalunya.

La secretària general de la USOC, Maria Recuero, ha reclamat a l'Administració "claredat per a aquesta gent que passa una situació complicada, que no tenen estabilitat econòmica, social ni laboral".

En el manifest amb motiu del Primer de Maig recollit per Europa Press, USOC ha exigit "a aquest govern, i a qui vingui, que no truqui feina a això que no permet viure, accedir a l'habitatge o alimentar-se amb dignitat".