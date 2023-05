La Guàrdia Urbana amb el nen desaparegut - TWITTER

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha informat que un nen de tres anys es va perdre a la sortida del Metro de Sant Antoni el 28 d'abril passat. Era un nen del Regne Unit que estava de vacances amb la família a Barcelona. Finalment, les autoritats van aconseguir localitzar el nen 30 minuts després de desaparèixer.

Tal com recorda Tot Barcelona, no és la primera vegada que es perd un nen al centre de Barcelona. A finals de febrer, un nen de cinc anys es va perdre a la Plaça Sant Jaume durant les celebracions de carnaval, per la qual cosa el nen anava disfressat de policia. El van trobar els agents de la Guàrdia Urbana, que el van traslladar a comissaria per distreure'l mentre localitzaven els pares. Finalment, després de 20 minuts, van aconseguir localitzar la família.