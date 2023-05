Figura de Joan Bayén / Twitter @la_boqueria

Joan Bayén , l'antic propietari del restaurant Pinotxo, ja té una figura al Museu de Cera de Barcelona . L'home, molt popular a la Boqueria, també tindrà un llibre publicat en honor seu, amb el nom de 'La Boqueria de Juanito'. Lamentablement, va morir el 12 d'abril passat, dos mesos després que tanqués l'establiment.

En un esdeveniment en honor a Juanito celebrat aquest dimecres, la regidora de Comerç, Mercats i Consum, Montserrat Ballarín, ha destacat el “reconeixement” a aquesta icona de la Boqueria i de Barcelona, una persona referent i molt estimada que sempre ha de ser recordada i presa com a exemple.

Jordi Mas, el president del mercat de la Boqueria, ha elogiat el llibre i ha ressaltat que “la Boqueria era la casa de Juanito i ens ha ensenyat la passió per la feina, a cuidar els detalls, la bona cuina al mercat ia fer ciutat".

A l'homenatge a Juanito, la reconeguda cuinera catalana Carme Ruscalleda ha destacat que Juanito és "patrimoni de la ciutat de Barcelona", i ha afegit que la seva figura ha ajudat a difondre la cuina catalana ia fer que la gent la vulgui. A més, ha destacat la importància del somriure i de com era capaç de canviar la vida de les persones.

Durant l'acte en homenatge a Juanito, el cuiner del restaurant Can Gaig, Carles Gaig , ha destacat la importància de preservar l'essència de la Boqueria, ja que considera que no hi ha mercats similars a altres parts del món. A més, ha felicitat els paradistes per haver tingut Juanito com a mestre i per seguir el seu exemple en l'elaboració de la cuina catalana al mercat.