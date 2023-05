Metro / TMB

La memòria de sostenibilitat 2022 publicada per Transports Metropolitans de Barcelona incorpora dades rellevants sobre el perfil sociodemogràfic de les persones usuàries de metro i bus.

Les dades, obtingudes a partir de l’estudi de percepció del client de l’any 2022, que ja va atorgar al servei de bus i metro una nota de valoració de les més altes de la seva història, 8,04 i 7,85 respectivament, demostren que tant a metro com a bus, les dones de fins a 35 anys i amb la residència a Barcelona ciutat, són les principals usuàries del transport públic.

Aquestes dades, a més, també ens deixen una evidència: el metro és el mitjà de transport predilecte pel públic més jove, mentre que l’autobús es majoritari entre les persones de mitjana i tercera edat.

GÈNERE I EDAT

Els percentatges de persones usuàries classificades per gènere varien lleugerament si parlem de bus o metro. Mentre als autobusos un 74% del passatge són dones i un 26% homes, a metro, les dones representen un 63% del total mentre que els homes en són un 37%.

Pel que fa a l’edat, també trobem diferències d’ús segons el tipus de transport escollit. El metro és el mitjà favorit de manera majoritària entre els més joves, i el bus, en canvi, és el transport predilecte entre les persones que superen els 46 anys.

Un 47% de les persones usuàries del suburbà no superen els 35 anys, un 34 % tenen entre 36 i 55 anys, i tan sols un 15% dels usuaris superen els 56 anys. A bus, en canvi, les persones per sobre dels 46 anys suposen un 50% del passatge, les de fins a 35 anys en suposen un 36%, i les d’entre 36 i 45, només un 14%.

LLOC DE RESIDÈNCIA

Els busos, amb trajectes més curts i urbans, són utilitzats majoritàriament per persones residents a la ciutat de Barcelona —un 84% de les persones usuàries—, mentre que a metro aquest percentatge baixa fins al 67%. De les dades també s’extreu que si bé a metro un 25% dels usuaris viuen a la resta de l’àrea metropolitana i tan sols un 8% ho fan fora d’aquesta, a bus, un 12% viuen a l’àrea metropolitana i un 4% a fora.

SITUACIÓ LABORAL

L’estudi també ens revela la situació laboral de les persones usuàries del transport públic, i aquestes van en clara sintonia amb les presentades anteriorment. Si bé a metro una gran majoria — un 89%— són persones estudiants o amb feina, i els jubilats només en suposen un 5%, a bus, el col·lectiu de persones jubilades puja fins al 17% mentre que un 78% corresponen a la classificació estudiant/amb feina.

En tots dos casos el percentatge d’aturats no supera el 5%, mentre que les persones que fan tasques de la llar no remunerades no superen l’1%.