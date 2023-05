Una de les cases okupades. Foto: Google Maps

La situació que envolta els edificis okupats del Kubo i la Ruïna (tots dos propietat de la Sareb) , situats al barri de la Bonanova de Barcelona , podria viure el proper dijous 11 de maig un episodi més. I és que Desokupa va anunciar, fa uns dies , que té previst dur a terme el "operatiu més gran de la història" de l'empresa a Espanya per "desallotjar els okupes i manifestar-se pacíficament".

Ubicació de les cases okupades a la Bonanova

Daniel Esteve, administrador de l'empresa, ha dit que calcula que "serem entre 3.000 i 5.000", comptant "amb 50 tipus de Desokupa" atès que diu que compta a més amb la complicitat d'alguns veïns del barri.

EL DESALLOTJAMENT ESTÀ PARALITZAT DES DE MARÇ

Aquest anunci de Desokupa arriba prop d'un mes després que es paralitzessin les ordres de desallotjament (els processos els porten dos jutjats diferents), el 22 de març passat, per part dels jutges, una cosa que els okupes van celebrar. Mesos després dimarts 2 de maig hi va haver una concentració amb episodis de tensió entre partidaris i detractors del col·lectiu , en què van haver d'intervenir els Mossos d'Esquadra .

Pel que fa als processos de desallotjament, encara que al principi tot apuntava que podria tornar a posar-se en marxa després de les eleccions municipals (ja que encara no hi ha data fixada), fonts municipals han explicat a Crònica Global que han demanat a la justícia que ordeni, de manera imminent, un desallotjament conjunt per evitar "una batalla campal".

Les mateixes fonts asseguren que seria recomanable que els desallotjaments es fessin el mateix dia perquè s'espera "molta tensió" i per evitar que els ocupants d'un edifici poguessin anar-se'n a l'altre i s'atrinxessin indefinidament.

CONCENTRACIONS TOTS ELS DIMARTS

El 2 de maig passat, doncs, es va viure un nou episodi i fins que no es resolgui, partits com Ciutadans, Valents i Vox han dit que seguiran denunciant la "problemàtica de l'okupació" a Barcelona.

Sense anar més lluny, la candidata de la formació taronja a l'alcaldia de Barcelona, Anna Grau , en una carta oberta a la resta de forces de l'Ajuntament ha lamentat que el govern municipal “posterga obrir un debat lúcid i honest sobre el drama de l'okupació " i denuncia que "hordes d'okupes mimats per un Ajuntament irresponsable han pres la ciutat".



Grau fa una crida a "tornar la pau a aquest barri" i s'ha compromès que cada dimarts a les 20:00h es presentarà a les portes d'aquests edificis, fet que convida a participar "a tots els candidats, entitats i veïns " en una protesta pacífica.

Per la seva banda, Eva Parera, líder de Valents, també s'ha mostrat molt crítica amb les okupacions i, just el dia que es van paralitzar els desallotjaments, va publicar un vídeo al seu perfil de Twitter sent molt crítica amb la decisió i lamentant que Barcelona ha patit "12 anys d'alcaldes pro-okupes".

La regidora de Valents va recordar altres casos, com Can Vies (Sants) i el Banc Expropiat (Vila de Gràcia) i signa el seu tuit amb un contundent "Us farem fora".

ELS MOSSOS HABILITARAN "UN DISPOSITIU ADEQUAT"

Cal, doncs, esperar per veure com evoluciona la situació al barri, encara que els Mossos tenen constància de la convocatòria que va fer Desokupa fa dies. Des del cos han explicat a Catalunya Press que “engegarem el dispositiu adequat ”. “Treballarem amb la informació de què disposem i la nostra funció serà la mateixa de sempre: garantir la seguretat i el dret de manifestació i protesta ”.

De la mateixa manera, des de la policia de Catalunya volen deixar clar que “el desallotjament únicament es pot produir per ordre judicial” i apunten que la Guàrdia Urbana únicament participaria en qüestions relacionades amb la mobilitat a la zona.

Finalment, des de Mossos diuen que no tenen constància de cap agressió a menors, com hauria denunciat també Desokupa a les seves xarxes socials.

L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, PARTIDÀRIA DELS DESALLOTJAMENTS

I en aquesta cruïlla d'actors implicats hi falta una part: la dels veïns. En declaracions a Catalunya Press , el president de l' Associació de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles, Josep Maria López i Ciré , diu que els veïns del barri són partidaris del desallotjament , però que es faci "quan sigui possible i amb el mínim soroll" .

“Fa més de 15 anys que els edificis estan okupats, anys enrere eren propietat de bancs ”, apunta, i diu que és sabedor també que els procediments de desallotjament els porten dos jutjats diferents. "Fins que no s´unifiquin i un jutge únic d´una ordre, temem que no passarà res", ha afegit.

López apunta també que estan molestos per la intenció de " gratar vots" per part dels partits de la dreta , apuntant que les manifestacions que convoquen, abans que res, tenen intencions electoralistes.

Més enllà de la postura de l'associació, López admet que, a títol personal, “hi ha veïns que tenen queixes sobre la presència dels okupes, mentre que altres, en canvi, tenen una opinió més neutra o fins i tot estan a favor dels seus postulats ".

Cal veure, doncs, quin és el següent episodi d'un serial que s'arrossega des de fa 15 anys i que no han resolt ni Jordi Hereu (alcalde quan es van okupar els edificis), ni Xavier Trias ni l'actual alcaldessa, Ada Colau durant els darrers 8 anys .