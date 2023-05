El Partit Popular ha registrat al Congrés una iniciativa amb què pretén forçar el Govern a incloure el nom de la soprano Montserrat Caballé en la denominació de l'estació de trens Barcelona-Sants.

Imatge d'arxiu de l'Estació de Sants (Barcelona)

Els d'Alberto Núñez Feijóo porten aquesta proposició no de llei a la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Congrés, a unes setmanes de la campanya de les eleccions municipals, amb la intenció de modificar l'actual denominació de l'estació de tren de la capital de Catalunya perquè es converteixi a “Barcelona-Sants-Montserrat Caballé”.

Segons el text de la iniciativa, els populars recorden que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar l'any passat que canviaria el nom de les principals estacions de tren de la xarxa ferroviària nacional per retre homenatge a dones especial rellevància o prestigi.

Així, el Govern ja va impulsar el canvi de nom de l'estació d'Atocha de Madrid per reconèixer Almudena Grandes, que s'uneixen a les denominacions de Màlaga, que porta el nom de la filòsofa María Zambrano, o l'estació de Segòvia, amb el nom de Guiomar, la musa d'Antonio Machado.

També recorden que l'Aeroport de Barcelona-El Prat també va ser anomenat per posar-li el nom del primer president de la Generalitat de la democràcia, Josep Tarradellas.

REIVINDIQUEN ELS SEUS MÈRITS



D'aquesta manera, els populars defensen en el seu text que aquest homenatge serviria per reconèixer els "mèrits" de Montserrat Caballé, que, segons reivindiquen, són "d'una dimensió indiscutible i universal".

"Ara que Barcelona està tan seriosament necessitada d'un nou impuls, ara que s'imposa com una tasca col·lectiva urgent combatre la decadència generada per anys d'absoliment separatista, el canvi de nom de l'estació de Sants per incorporar la memòria de Montserrat Caballé és molt més que un reconeixement a una catalana universal", sosté el PP en la seva exposició de motius.

Precisament, el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, ja va avançar fa uns mesos que la seva formació demanaria a Adif que aquesta estació de Sants portés el nom de la soprano catalana.