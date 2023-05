El total de les beques, més de 70.000 €, servirà per reforçar el compromís de la fundació amb la divulgació i la conscienciació sobre la protecció dels ecosistemes. | @EP

La Fundació Barcelona Zoo ha atorgat vuit beques destinades a projectes de conservació, protecció i preservació de la fauna salvatge i biodiversitat per reforçar-ne el compromís amb la divulgació i la conscienciació sobre la protecció dels ecosistemes.

La convocatòria s'emmarca al Programa de Recerca i Conservació (Pric) de la Fundació, informa aquest dissabte en un comunicat conjunt l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa municipal Barcelona Serveis Municipals (B:SM) i el Zoo de Barcelona.

La Fundació destinarà un total de 71.219 euros per finançar els projectes, que han estat seleccionats entre un total de 16 candidatures per un jurat format per professionals de la comunitat científica.

Sis de les vuit beques se centren en l'estudi de la fauna i els ecosistemes autòctons de la Mediterrània, inclòs el medi marí, i els principals grups zoològics en què se centren els estudis becats són els ratpenats, les aus, els mamífers terrestres i els taurons.

Pel que fa als hàbitats, els més estudiats són els propis de la Mediterrània a Catalunya, tant boscos, landes i pastures del Montseny (Barcelona), com a zones humides, agrícoles, urbanes i litorals, i un dels projectes aborda l'altiplà colombià.