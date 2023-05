L'esdeveniment esportiu, que destinarà els beneficis a la investigació de l'Alzheimer, va comptar amb una alta participació femenina i va registrar un augment del 26% de participants respecte a l'any anterior. | @CorteInglés

Més de 26.000 corredors han participat aquest diumenge a la 43a edició de la Cursa d'El Corte Inglés, que aquest any se celebrarà sota el lema “Barcelona Corre per la Salut!”, i es disputarà sobre un recorregut homologat de 10 km. La cursa va començar a les 9.00 hores a l'avinguda Diagonal, just davant d'El Corte Inglés Diagonal. Aquesta cursa atlètica és la més popular de Catalunya i la tercera més multitudinària a Espanya en aquesta distància.

El nombre de participants ha augmentat gairebé un 26% respecte a l'edició de l'any passat, amb un 42% de corredores femenines. A l'edició de 2022 van participar 21.016 corredors, dels quals 8.417 van ser dones.

Tots els beneficis obtinguts a la Cursa es destinaran a la Fundació Pasqual Maragall, que es dedica a la investigació en la prevenció de l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives.

RESULTATS

A la categoria masculina, l'atleta barceloní Artur Bossy, el qual era favorit, es va alçar amb la victòria amb un temps de 29:24, seguit molt de prop pel també espanyol Soufiane Abrouk amb un temps de 29:36. En tercer lloc, el marroquí Mourad Mounim Naaman va completar el podi masculí amb un temps de 30:11.

A la categoria femenina, la barcelonina Cristina Silva es va emportar la victòria amb un temps de 34:43, seguida per la menorquina Marina Bagur amb un temps de 35:15 i la nord-americana Sara Loehr amb un temps de 35:46.