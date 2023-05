Una persona amb patinet elèctric / @EP

Barcelona prohibirà l'ús de bicicletes i patinets a totes les voreres de la ciutat, per la qual cosa estaran obligats a circular per la calçada i els carrils habilitats a la ciutat. Segons ha avançat La Vanguardia , aquesta limitació s'establirà amb l'aprovació de la nova ordenança de circulació.

Anteriorment, la prohibició d'aquests vehicles a les voreres només s'aplicava a aquelles amb més de 5 metres d'amplada . A més, es permetia l'ús a les voreres de 4,75 metres entre les deu de la nit i les set del matí per motius de seguretat.

Segons els tècnics municipals, la nova prohibició és possible gràcies a la limitació de velocitat a 30 km/h que s'ha establert a molts carrers de la capital catalana, així com a l'ampliació dels carrils bici.

L'esmentat diari ha apuntat que ha de finalitzar completament la moratòria que permetia sancionar els ciclistes que circulen per les voreres des de l'1 de gener del 2019. Aquesta moratòria ha contribuït a reduir la conflictivitat, mentre que l'ús de patinets elèctrics ha augmentat nombre de problemes a les voreres.

Tot i això, els que siguin menors de 12 anys sí que podran anar per la vorera, sense limitacions d'horari ni mida. Els principals partits polítics de l'Ajuntament de Barcelona han arribat a aquest acord com a mesura de seguretat per adaptar-se a la presència creixent de patinets a la ciutat.

La nova ordenança de circulació també inclou una sèrie de mesures, com l'obligatorietat de portar casc per als usuaris de patinets, la taxa d'alcoholèmia 0,0 per a menors, nous límits de velocitat, la prohibició de portar més d'una persona a un patinet i l'exigència de portar timbre i llums anterior, posterior i de fre als patinets. L'estimació apunta que la nova ordenança municipal serà aprovada al juliol , per la qual cosa serà una de les primeres decisions importants del proper alcalde o alcaldessa de Barcelona.